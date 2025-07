Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufstätige: MBA-Fernstudiengänge der Hochschule Kaiserslautern entdecken

Berufstätige, die ihre Karriere voranbringen möchten und sich für die Übernahme von leitenden Positionen qualifizieren möchten, sollten sich das MBA-Fernstudienangebot der Hochschule Kaiserslautern näher ansehen. Sechs Studiengänge stehen zur Auswahl: Vertriebsingenieur/in, Marketing-Management und Intelligent Enterprise-Management mit Präsenzphasen am Campus Zweibrücken sowie das „Studieren am Ring – StaR“-Programm mit Präsenzphasen am Nürburgring. Hier werden die Fachrichtungen Motorsport-Management, Innovationsmanagement und Sport-Management angeboten. Die berufsbegleitenden Master werden von der Hochschule Kaiserslautern und ed-media e.V. in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.Das Studiengangsteam der Hochschule Kaiserslautern beantwortet im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung amalle wichtigen Fragen rund um die MBA-Fernstudiengänge. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über Inhalte und Ablauf, Lernziele, Zulassungsvoraussetzungen und die Finanzierungsmöglichkeiten.Die Teilnahme am Online-Meeting via Zoom ist ohne vorherige Anmeldung über den folgenden Link möglich: https://us02web.zoom.us/j/81092669350?pwd=aUVoQm1ta09JaXFOWmF4MXJsd3o0Zz09 Weitere Informationsveranstaltungen finden amstatt, jeweils um 17 Uhr. Der Teilnahmelink bleibt gleich.Interessierte sollten für die MBA-Fernstudiengänge vier Semester einplanen. Alle sechs Angebote können auch als Zertifikatsstudiengang absolviert werden. Das Fernstudienkonzept ermöglicht ein weitestgehend zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit sechs Präsenztagen pro Semester am jeweiligen Studienort. Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2025/26 sind unter bestimmten Voraussetzungen noch bis Ende August direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: https://mba.bw.hs-kl.de/de