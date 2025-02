„Angewandte Künstliche Intelligenz“ im Master of Business Administration

Das MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz erweitert mit Beginn des Sommersemesters 2025 das bestehende Angebot der Wahlpflichtmodule um das neue Modul „Angewandte Künstliche Intelligenz“. Damit richtet sich das praxisbezogene Studienangebot weiter an den aktuellsten Themen der heutigen Zeit aus.Künstliche Intelligenz verändert wirtschaftliches Handeln, unsere Arbeitswelt und Gesellschaft global und grundsätzlich. Das neue Modul vermittelt ein Grundverständnis der Wissenschaften, die der modernen KI maßgeblich zugrunde liegen: Data Science und maschinelles Lernen. Ebenfalls werden die Herausforderungen eines vertrauenswürdigen KI-Einsatzes im Kontext der EU-KI-Verordnung sowie wichtige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Funktionsbereichen vorgestellt und diskutiert. Studierende lernen, KI-basierte Geschäftsmodelle zu prüfen und zu evaluieren.Das MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz wird seit 2003 am RheinAhrCampus in Remagen angeboten und führt in fünf Semestern berufsbegleitend zum international anerkannten Abschluss Master of Business Administration. Bewerberinnen und Bewerber können sich in einer der angebotenen Vertiefungsrichtungen spezialisieren.Neben den Basismodulen und den Vertiefungsrichtungsmodulen müssen zwei Wahlpflichtmodule absolviert werden. Dies ermöglicht den Studierenden eine weitere Anpassung des Studiums an berufliche Erfordernisse oder persönliche Interessen. Das neue Modul „Angewandte Künstliche Intelligenz“ erhöht die Zahl der bislang angebotenen Wahlpflichtmodule („Informations- und Prozessmanagement“, „Projektmanagement“, „Business English“ sowie „Internationales Management“) nun auf fünf.Bewerbungen für das Wintersemester 2025/26 sind ab Mai 2025 möglich. Allen Interessierten, die mehr über das MBA-Fernstudienprogramm erfahren möchten, steht am 29. April 2025 die erste von vier Online-Informationsveranstaltungen offen. Die Anmeldung ist über den folgenden Link möglich: https://www.hs-koblenz.de/wiso/mba-fernstudienprogramm/news-termine Weiterführende Informationen: