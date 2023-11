Absolvent des Fernstudiums Informatik erhält Hochschulpreis der WWA

Die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Region Koblenz e.V. (WWA) hat den Hochschulpreis der Region Koblenz vergeben. Ausgezeichnet wurden die Abschlussarbeiten je einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers der 7 Hochschulen in der Region und des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, als hochschulnahe Einrichtung. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro stifteten die Sparkasse Koblenz, die Kreissparkasse Mayen, die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück und die Sparkasse Westerwald-Sieg. Die feierliche Preisverleihung fand Anfang November 2023, mit rund 70 Gästen an der Universität Koblenz statt.Für das zfh wurde Fabian Otto mit dem Preis geehrt. Er hat das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier sehr erfolgreich mit dem Titel Master of Computer Science abgeschlossen. Die Hochschule Trier führt das berufsbegleitende Fernstudium in Kooperation mit dem zfh durch. In seiner Master-Arbeit ‚LoRa(WAN) - Evaluierung der Technik und Entwicklung eines Low-Power-Sensorknotens‘ setzte er sich mit der drahtlosen Vernetzung von Smart Cities mithilfe sogenannter Low Power Wide Area Networks (LPWAN) wie LoRaWAN auseinander, die zukünftig beispielweise zur Überwachung der Lärmbelastung und Luftqualität oder für zur Steuerung des bedarfsgerechten Leerens von Glas- und Altkleidercontainern oder Wässern von Grünanlagen eingesetzt werden könnten. Otto prüfte in seiner Arbeit, ob die versprochenen Reichweiten bzw. die gute Gebäudedurchdringung, die Zuverlässigkeit und der niedrige Energieverbrauch eingehalten werden. Dazu entwickelte er eigens Hard- und Software in Form des universellen Sensornodes „LoRaProMini“, die zusätzlich als Open-Source-Projekt zur Verfügung gestellt wurde.Das Masterfernstudium Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes, anwendungsorientiertes Studium für Quereinsteigende: Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines informatikfernen Erststudiums. Auch Interessierte ohne ersten Studienabschluss, die ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse auf akademischem Niveau ausbauen möchten, können sich bewerben. Sie haben die Möglichkeit, sich von der Belegung einzelner Module über Einzelzertifikate bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterzuqualifizieren.Zum Videobeitrag von Fabian Otto:Weitere Informationen zum Fernstudium Informatik unter: http://www.zfh.de/master/informatik/ und http://www.hochschule-trier.de/go/fernstudium