67 Erstsemester starten am RheinAhrCampus ihren MBA

29. Oktober 2024, 18:00 Uhr

19. November 2024, 18:00 Uhr (Sonderinformationsveranstaltung zur Vertiefungsrichtung Public Administration)

28. November 2024, 18:00 Uhr

8. Januar 2025, 18:00 Uhr

Bald ist es wieder soweit: Die Vorlesungen des Wintersemesters 2024/25 starten zum 28. September. 67 Erstsemesterstudierende haben sich für das Master of Business Administration (MBA)-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz eingeschrieben. Der Studiengang ist auf fünf Semester ausgelegt und richtet sich an berufstätige Studierende, die Führungskompetenzen erwerben möchten. Er ist ideal für alle Interessierten, die ein Studium mit beruflichen und privaten Verpflichtungen vereinbaren möchten: Das Blended-Learning-Konzept, eine Kombination aus Selbststudium mittels Studienbriefen und Online-Lernkomponenten, ermöglicht ein zeit- und ortsunabhängiges Studium, das um vier bis fünf freiwillige Präsenzveranstaltungen jeweils samstags ergänzt wird.Der MBA-Abschluss ist international anerkannt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, ihren individuellen Interessen in acht frei wählbaren Vertiefungsrichtungen nachzugehen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement sowie Unternehmensführung/Finanzmanagement.Wer ausschließlich Fachwissen in einer der angebotenen Vertiefungsrichtungen erwerben möchte, kann das DAS-Zertifikatsstudium belegen. Es führt innerhalb von zwei Semestern zum Diploma of Advanced Studies. Wenn sich Studierende später doch zum MBA-Fernstudiengang entschließen, werden die Studienleistungen aus dem DAS-Zertifikatsstudium anerkannt. Bei einer erfolgreichen Zulassung zum MBA-Fernstudienprogramm lässt sich das MBA-Studium somit auf drei Semester verkürzen.Für das kommende Semester bietet die Hochschule vier Online-Informationsveranstaltungen, in denen die Studieninhalte, der Ablauf und die Rahmenbedingungen des MBA-Fernstudienprogramms vorgestellt werden. Studieninteressierte können ihre Fragen in diesen Zoom-Meetings direkt über einen Live-Chat stellen. Außerdem berichten Absolventinnen und Absolventen über ihre Erfahrungen aus erster Hand.Die nächsten Informationsveranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:Studieninteressierte können sich über die Website http://www.mba-fernstudienprogramm.de für die Zoom-Meetings anmelden und erhalten die Zugangsdaten im Anschluss per E-Mail.Die Hochschule Koblenz kooperiert bei der Durchführung ihrer berufsbegleitenden Fernstudiengänge seit vielen Jahren erfolgreich mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Insgesamt zählen deutschlandweit 21 staatliche Hochschulen zum zfh-Verbund.Interessierte können sich ab dem 4. November 2024 für das kommende Wintersemester 2024/25 beim zfh bewerben: http://www.zfh.de/anmeldung . Die Anmeldung ist bis zum 15. Januar 2025 geöffnet.Weiterführende Links: http://www.mba-fernstudienprogramm.de und http://www.zfh.de/mba/fernstudien