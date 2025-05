10 Jahre MBA Motorsport-Management der Hochschule Kaiserslautern

Der MBA Motorsport-Management feiert 2025 sein 10-jähriges Jubiläum. Seit einem Jahrzehnt bildet das berufsbegleitende Studienprogramm der Hochschule Kaiserslautern Fach- und Führungskräfte für die internationale Motorsportbranche aus und hat sich als eine der führenden Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich etabliert.„Zehn Jahre auf der Überholspur “– so lautet das Motto des Jubiläums, das ammit einem Festakt gefeiert wird. Alumni, aktuelle Studierende, Branchenpartner und Interessierte sind eingeladen, gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und die Zukunft des Motorsport-Managements zu gestalten.Im Rahmen der Veranstaltung erwarten die Gäste inspirierende Impulsvorträge aus der Motorsportbranche, Erfahrungsberichte erfolgreicher Absolventen sowie ein Get-together beim Start zum 24h Qualifying Rennen. Im Mittelpunkt stehen der Austausch und innovative Ideen zur Weiterentwicklung der Branche.„Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch – und darauf, gemeinsam die nächste Runde in der Entwicklung unseres Studiengangs einzuläuten“, sagt die Initiatorin und Studiengangsleiterin Prof. Dr. Bettina Reuter. Geplant sind Vorträge von Herrn Ingo Böder vom Nürburgring, Prof. Dr. Walter Ruda von der Hochschule Kaiserslautern und Wolfgang Schuhbauer von Aston Martin.Das MBA-Programm, das von ed-media e.V. und in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund organisiert ist, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Führungspersönlichkeiten hervorgebracht, die heute bei Rennteams, Zulieferern, Veranstaltern und Automobilherstellern tätig sind. Es verbindet betriebswirtschaftliches Know-how mit motorsportspezifischem Fachwissen – eine Kombination, die international gefragt ist.Weitere Informationen: