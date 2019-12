10 Jahre Fernstudium Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.)

Eine möglichst flächendeckende Qualifizierung und Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen – so lautete das Ziel vor 10 Jahren als das berufsintegrierende Fernstudium Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.) zum Sommersemester 2009 erstmals startete. Es war nach „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (B.A.) das zweite bahnbrechende Studienangebot im Bereich frühkindliche Bildung an der Hochschule Koblenz. Die Hochschule Koblenz – damals Vorreiter – ist mittlerweile die deutschlandweit größte Hochschule frühpädagogischer Studiengänge. Auch Xenia Roth vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung hat die Entwicklung dieser Weiterqualifizierungsangebote für Erzieher/innen immer stark unterstützt: „Qualifizierte Fachkräfte im frühkindlichen Bildungsbereich liegen mir besonders am Herzen, da ich eine hochwertige „Bildung von Anfang an“ für äußerst wichtig erachte“. Auch zur Feierstunde anlässlich des 10-jährigen Bestehens ließ es sich Xenia Roth nicht nehmen, dabei zu sein. Studiengangsleiter, Prof. Dr. Wolfgang Beudels freute sich besonders über die nach wie vor gute Nachfrage nach wissenschaftlicher Kompetenz pädagogischer Fachkräfte: „Inzwischen haben 285 Absolventinnen und Absolventen das Fernstudium erfolgreich abgeschlossen – 314 sind zurzeit eingeschrieben.“Nach dem Studium eröffnen sich ihnen vielfältige Arbeitsfelder, beispielsweise in Institutionen sowie Organisationen in der Kinder- und Jugendhilfe oder in Trägerorganisationenund -verbänden. Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sieben bzw. acht Semestern. Wer zusätzlich die staatliche Anerkennung zur Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen erwerben möchte, kann dazu das achte Semester belegen. Die Hochschule Koblenz führt vier berufsbegleitende Fernstudiengänge im frühkindlichen Entwicklungsbereich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch.Weitere Information unter: www.zfh.de/bachelor/paedagogik/ und unter www.kita-studiengang.de