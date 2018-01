ZFH erhält Auszeichnung TOP Fernstudienanbieter 2018

Am 30.Januar hat das Fernunterrichtsportal FernstudiumCheck.de die beliebtesten Fernunterrichtsanbieter (Top Institute) mit dem Award 2018 gekürt. Die ZFH freut sich sehr, im Ranking der beliebtesten Fernstudienanbieter Platz 4 erreicht zu haben und bedankt sich bei allen Fernstudierenden, die sich an der Bewertung beteiligt haben.Das Ranking erfolgte auf der Basis von insgesamt 8.291 Bewertungen aus dem Jahr 2017 – FernstudiumCheck hat den Award in verschiedenen Kategorien vergeben. 276 Fernstudierende des ZFH-Verbunds haben ihr Studium bewertet, und dem ZFH-Verbund damit ein Gesamtergebnis von 4,2 von 5 Sternen gebracht. Die Teilnehmer bewerteten acht unterschiedliche Kriterien wie z.B. Studieninhalte, Digitales Lernen, Flexibitlität und Betreuung. Darüber hinaus empfahlen 97% das Fernstudium im ZFH-Verbund weiter. Alle Erfahrungsberichte können unter https://www.fernstudiumcheck.de/fernstudienanbieter/zfh/bewertungen eingesehen werden.Der ZFH-Verbund bleibt mit über 70 Studienangeboten - in flexiblen Studienvarianten belegbar - weiterhin Deutschlands größter Anbieter von akkreditierten Fernstudiengängen an Hochschulen. Die Fernstudiengänge im Blended Learning Format, einer Kombination aus Online-Lehre und Präsenzphasen, sind auf die Bedürfnisse von berufstätigen Studierenden zugeschnitten. Die flexible Gestaltung des Fernstudiums ermöglicht es Menschen, mit unterschiedlichen Lern-, Lebens- und Arbeitsbedingungen sich weiter zu qualifizieren. Der ZFH-Fernstudienverbund feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen – das bedeutet, dass die Fernstudierenden vom langjährigen Know-how in Sachen Fernstudium, berufsbegleitender Weiterbildung und lebenslanges Lernen profitieren. Digitales Lernen und E-Learning sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Fernstudienangebote. Darüber hinaus ist es in vielen Fällen inzwischen möglich auch ohne Abitur zu studieren.Weitere Informationen unter: www.zfh.de