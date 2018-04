Weiterqualifizierung für Ingenieure

Ingenieurinnen und Ingenieure, die ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen oder sich für den nächsten Karriereschritt weiterqualifizieren möchten, können sich am Freitag, den 25. Mai 2018 an der Hochschule Darmstadt ausführlich informieren: Die Hochschule Darmstadt stellt die beiden berufsbegleitenden Fernstudiengänge Elektrotechnik (M.Sc.) und Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng.) ausführlich vor. Die Besucher erfahren alles über die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisaiton des Fernstudiums und können individuelle Fragen stellen. Derzeitige Fernstudierende und Absolventen sind ebenfalls vor Ort und geben Informationen aus erster Hand weiter. Ein kleiner Imbiss bietet Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Einzelgesprächen. Alle Interessierten sind um 16:30 Uhr an der Hochschule Darmstadt, Birkweg 8-10, Geb. D 16, Raum 302 in 64295 Darmstadt herzlich willkommen. Wer kommen möchte, wird gebeten sich telefonisch (06151) 16-38295 oder per Mail an info@zsq-fernstudium.de anzumelden.Für die Einsatzfreundlichkeit und Nutzungsdauer von Produkten stellen Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Gleichzeitig werden (elektro-)technische Systeme immer komplexer und Hersteller sowie Zulieferer müssen gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Dieser Masterabschluss rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0, sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Die Absolventen erwerben in sechs Semestern Regelstudienzeit den international anerkannten Studienabschluss Master of Engineering (M.Eng.).Mit diesem Fernstudiengang, der an der Hochschule Darmstadt in diesem Jahr sein 10-jähriges erfolgreiches Bestehen feierte, liegen alle richtig, die neue Impulse und Perspektiven für ihren Job suchen, Aufgaben in einem neuen technischen Bereich übernehmen oder technisches Wissen vertiefen möchten. Neben aktuellen technischen Inhalten erwerben sie wirtschaftswissenschaftliches Know-how sowie Soft Skills – beides insbesondere für die Übernahme von Führungsaufgaben unentbehrlich. Das Studium ist auf sechs Semester angelegt. Im zweiten Semester stehen zukunftsorientierte Vertiefungsrichtungen zur Wahl: Automatisierungstechnik, Mikroelektronik oder Energietechnik.Beide Fernstudienangebote führt die Hochschule Darmstadt in Kooperation mit der Hochschule Aschaffenburg und der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch – hier können sich Fernstudieninteressierte vom 02. Mai bis zum 15. Juli anmelden: www.zfh.de/anmeldung Details zu den Studiengängen unter: www.masterfernstudium-elektrotechnik.de und www.zsq-fernstudium.de