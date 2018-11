Online und live vor Ort über Logistik informieren

19.11.18

Wer sich für eine Weiterbildung im Bereich Logistik interessiert, kann sich am Freitag, den 07. Dezember ausführlich über das berufsbegleitende Fernstudium Logistik – Management & Consulting mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA) informieren: entweder online bequem von zu Hause oder live vor Ort an der Hochschule in Ludwigshafen. Studiengangsleiterin und Professorin der Hochschule, Sabine Scheckenbach, wird die Studieninhalte und den Ablauf des Studiums im Detail vorstellen und anschließend Fragen beantworten. Annika Karger, Geschäftsführerin des Studiengangs, erläutert den Bewerbungsprozess und Ablauf des Studiums und berät individuell. Beginn ist um 18:00 Uhr an der Hochschule Ludwigshafen, Ernst-Boehe-Straße 4, Gebäude B, 3. OG, Raum B321, in 67059 Ludwigshafen. Eine Anmeldung wird erbeten an Annika.Karger@hs-lu.de . Wer online teilnehmen möchte, erhält nach Anmeldung einen Link zur virtuellen Teilnahme. Technische Infos sind der Website des Studiengangs www.mba-lmc.de zu entnehmen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Berufstätige, die sich weitqualifizieren und gleichzeitig in ihrem Job bleiben möchten, liegen mit einem berufsbegleitenden Fernstudium richtig. Das MBA-Fernstudium Logistik – Management & Consulting ist weitestgehend zeit- und ortsunabhängig studierbar. Mit durchschnittlich sechs Präsenztagen pro Semester an Samstagen und/oder Freitagen lässt es sich gut in die Berufstätigkeit integrieren. Dies bestätigt Florian Lichtenberger, der das Studium an der Hochschule Ludwigshafen absolviert hat: „Bei meiner Entscheidung für dieses Studienprogramm hat mich sowohl die fachliche Themenzusammensetzung überzeugt als auch der Studienablauf, mit einem ausgewogenen Grad an Selbststudien- und Präsenzphasen.“ Auch Lichtenbergers Erwartungen, sein neuerworbenes Wissen gleich in der Praxis einbringen und umsetzen zu können, haben sich erfüllt: „Besonders das Methodenwissen aus dem Bereich Consulting hilft mir neben dem gewonnenem Fachwissen heute in meiner täglichen Arbeit weiter“, so Lichtenberger.Das Fernstudium richtet sich sowohl an Beschäftigte, die bereits in der Logistik tätig sind, als auch an Quereinsteiger, die in den Logistikbereich wechseln möchten. Das Studium bereitet auf Führungspositionen im mittleren oder gehobenen Management vor. „Wir vermitteln unseren Studierenden ein ganzheitliches und praxisorientiertes Logistikverständnis und begleiten sie individuell bis zum Abschluss“, so Scheckenbach.Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein hat den Fernstudiengang konzipiert und führt ihn seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh- Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Für das akkreditierte Fernstudium können sich Absolventen eines Erststudiums nach mindestens einjähriger Berufserfahrung bewerben. Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss, können nach mindestens dreijähriger Berufspraxis unter bestimmten Voraussetzungen zum Studium zugelassen werden.Interessierte können sich ab sofort zum kommenden Sommersemester 2019 online beim zfh bewerben unter: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen: www.mba-lmc.de und www.zfh.de/mba/logistik