Mediationskonferenz in Koblenz

Der Verband integrierte Mediation e.V. lädt alle Interessierten zur Konferenz und Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 26. November 2017, ab 9:30 Uhr im Hotel Diehls in Koblenz ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden alle die kommen möchten gebeten sich per Mail an office@in-mediation.eu oder telefonisch unter 02681 986257 anzumelden.Signal zum Umdenken heißt das Thema der diesjährigen Mediationskonferenz, in dessen Mittelpunkt u.a. die Evaluierung des Mediationsgesetzes steht und der Fragen die sich daraus ergeben, etwa zur praktischen Anwendung von Mediation. Das Ergebnis der Evaluation offenbart die Notwendigkeit eines Umdenkens. Das jedenfalls ist die Meinung des Studienleiters der ZFH-Ausbildung Mediation und integrierte Mediation, Arthur Trossen. Als Dozent und praktizierender Mediator weiß er, welche Kompetenz sich hinter der Mediation verbirgt. „Die Mediation könnte besser genutzt werden, wenn man ihre Kompetenz versteht“, sagt er. Mediation ist mehr als eine Verfahrensdienstleistung. „Die Mediationsausbildung bei der ZFH in Koblenz vermittelt eine Kompetenz, die nach den Lehren der integrierten Mediation sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag von Nutzen ist“, so Trossen weiter.Die Tagung bietet Vorträge aus unterschiedlichen Themenkreisen: „Erfahrungen im Schnittstellenbereich“ heißt eine Vortragsrunde, in der es z.B. um „Anwaltliche Erfahrungen mit Mediation“, „Mediation bei Mobbingvorwürfen“ oder „Schiedsgerichtsverfahren als Alternative“ geht. Vorträge aus dem Themenkreis „Mediationslandschaft“ sind „Back to the roots“ und „Zur Evaluierung des Mediationsgesetzes“. Ein weiterer Themenkreis befasst sich mit Projekten zur Mediation.Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) bietet das Fernstudium Mediation – integrierte Mediation seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Verband Integrierte Mediation e.V. an. Weitere Informationen und Anmeldung zum Fernstudium unter: www.zfh.de/zertifikat/mediation/ Weitere Informationen zur Jahreskonferenz unter: http://www.in-mediation.eu/...