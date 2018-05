International Logistics: jetzt informieren

Am Samstag, den 02. Juni 2018 lädt die Hochschule Ludwigshafen am Rhein um 14:00 Uhr zu einem On- und Offline-Infoabend mit Liveaustausch ein: Sabine Scheckenbach, Studiengangsleiterin des Masterstudiums und Professorin der Hochschule, stellt das englischsprachige Fernstudium Logistics – International Management & Consulting MBA ausführlich vor. Interessierte können sich entweder persönlich vor Ort informieren oder online bequem von zu Hause oder aus dem Büro. Sie erfahren Details über das Studienprogramm, die Studieninhalte und den Ablauf des viersemestrigen Fernstudienangebots. Iris Zimmermann, Koordinatorin des internationalen Studiengangs informiert und berät persönlich zu Organisation und Bewerbung. Mit der Anmeldung bei Iris.Zimmermann@hs-lu.de erhalten Teilnehmende den Link zur Online-Veranstaltung oder sie kommen an die Hochschule, Gebäude A, EG, Raum 033, Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Der Fernstudiengang richtet sich an Berufstätige, die den nächsten Schritt ihrer Karriere auf internationaler Ebene in der Wachstumsbranche Logistik planen. „Anhand fachübergreifenden Methodenwissens und praktischer Beispiele lernen die Studierenden globalen und interkulturellen Anforderungen strategisch zu begegnen und fundierte Entscheidungen zu treffen“, fasst Sabine Scheckenbach die Zielsetzung des Studiengangs zusammen. Angesprochen sind sowohl bereits in der Logistikbranche Beschäftigte als auch Quereinsteiger.Im MBA-Fernstudium Logistics – International Management & Consulting reisen manche aus den USA, aus Indien oder europäischen Ländern zu den Präsenzveranstaltungen vor Ort an der Hochschule in Ludwigshafen an. Der größere Teil, der in Deutschland arbeitet, stammt entweder aus anderen Ländern oder ist im internationalen Umfeld tätig. Hier kommen Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammen, die teils bereits Erfahrung in der Logistik haben oder ihr Profil um die Logistik ergänzen wollen. Inzwischen ist fast jeder Kontinent vertreten: Südamerika (Mexiko & Brasilien), USA, Afrika (Nigeria & Ghana) und Asien mit China, Indien und Pakistan ebenso wie Teilnehmer aus der Türkei, Russland, Bulgarien und Tschechien, England und Spanien. Die Studierenden schätzen diese internationale Zusammensetzung, die ihnen einen Blick über den Tellerrand erlaubt: „Ich habe in diesem interkulturellen Studium gelernt, meine Mitarbeiter besser zu verstehen und internationale Teams zu schaffen, die auf Vertrauen und Wertschätzung aufgebaut sind“, so einer der Absolventen der ersten Kohorte, der auf Bahrain lebte und jetzt in Saudi Arabien arbeitet.Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein führt den Fernstudiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen -ZFH durch. Neben Absolventen eines Bachelor-Studiums können sich auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudienabschluss bewerben. Sie werden unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen. Interessierte können sich bis zum 30. Juni zum kommenden Wintersemester 2018/19 online bei der ZFH bewerben unter: www.zfh.de/application/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics/ und www.mba-limc.de