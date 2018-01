International Logistics: berufsbegleitend weiterqualifizieren

Am Freitag, den 12. Januar 2018 informiert die Hochschule Ludwigshafen am Rhein um 18:00 Uhr live und online über das englischsprachige Fernstudium Logistics – International Management & Consulting (MBA). Sabine Scheckenbach, Studiengangsleiterin des Masterstudiums und Professorin der Hochschule, stellt die Besonderheiten und den Ablauf des viersemestrigen Studiengangs vor. Anschließend beantwortet sie alle Fragen. Auch Koordinatorin Iris Zimmermann informiert und berät persönlich zu Organisation und Bewerbung. Interessierte können sich entweder persönlich vor Ort informieren oder online bequem von zu Hause. Mit der Anmeldung bei Iris.Zimmermann@hs-lu.de erhalten sie den Link zur Online-Veranstaltung oder sie kommen an die Hochschule, Gebäude B, 3. Etage, Raum 321, Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen.Der Fernstudiengang Logistics – International Management & Consulting richtet sich an Berufstätige, die den nächsten Schritt ihrer Karriere auf internationaler Ebene in der Wachstumsbranche Logistik planen und sich hierfür Methoden und Anwendungsbeispiele aneignen möchten. Sowohl bereits in der Logistikbranche Beschäftigte als auch Quereinsteiger sind angesprochen. Der berufsbegleitende und interdisziplinär ausgerichtete Fernstudiengang vermittelt zum einen die klassischen Logistikbereiche der Betriebswirtschaft und Methoden der Logistik. Darüber hinaus erwerben die Studierenden Management- und Consulting-Methoden sowie interkulturelle und soziale Kompetenzen zur Anwendung auf internationale Fragestellungen.Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein führt den Fernstudiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Neben Absolventen eines Bachelor-Studiums spricht das Studienangebot beruflich Qualifizierte ohne Erststudienabschluss an. Unter bestimmten Voraussetzungen können diese über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden. Interessierte können sich bis zum 15. Januar zum kommenden Sommersemester 2018 bei der ZFH online bewerben unter: www.zfh.de/application/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics und www.mba-limc.de