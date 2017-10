Drei Master-Fernstudiengänge an der Technischen Hochschule Mittelhessen

Am Samstag, den 18. November lädt das Fernstudienzentrum der TH Mittelhessen alle Interessierten zu einem Fernstudien-Informationstag zu den Masterstudiengängen Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen und Facility Management ein: Das Studiengangsteam stellt die Inhalte, den Ablauf und die Organisation der Fernstudiengänge vor und beantwortet im Anschluss individuelle Fragen. Beginn ist um 11:00 Uhr an der THM, Standort Friedberg in der Wilhelm-Leuschner-Straße 13, Gebäude A1, Raum A1.0.01 in 61169 Friedberg. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Mit dem praxisorientierten Weiterbildungsstudium Logistik, das mit dem akademischen Titel Master of Science abschließt, erwerben die Studierenden Fähigkeiten um komplexe logistische Aufgabenbereiche zu übernehmen. Lehrinhalte wie beispielsweise Betriebswirtschaftslehre, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Management von Logistikprozessen bereiten darauf vor, sämtliche Prozesse von der Produktion bis hin zur Auslieferung professionell zu steuern.Das Fernstudium Facility Management, das ebenfalls zum Master of Science führt, qualifiziert für alle technischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben rund um Gebäude und Grundstücke. Von der Gebäudeplanung über die Bewirtschaftungsphase bis hin zum Abriss - Facility Manager sind für vielfältige Aufgabenbereiche in größeren Unternehmen, Krankenhäusern, Shoppingmeilen oder großen Hotelkomplexen verantwortlich.Der Fernstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen schließt mit dem Titel MBA and Engineering (MBA Eng) ab –­ eine Doppelqualifikation, welche beste berufliche Perspektiven bietet. Ingenieuren, Informatikern oder Naturwissenschaftlern vermittelt das Studium betriebswirtschaftliches Know-how sowie Führungskompetenzen.Die weiterbildenden Fernstudiengänge an der THM richten sich an Absolventen eines ersten Hochschulstudiums. Auch Interessenten ohne Erststudienabschluss werden unter bestimmten Voraussetzungen zum Masterstudium zugelassen. Darüber hinaus können alle drei Studiengänge auch als Zertifikatsstudium belegt werden: Nach drei Semestern erhalten die Absolventen ein Gesamtzertifikat der Hochschule. Wer sich gezielt in einzelnen Modulen weiterqualifizieren möchte, erhält ein Einzelzertifikat.Die Studienangebote, die in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durchgeführt werden, sind alle akkreditiert und führen somit zum international anerkannten Master-Abschluss.Fernstudieninteressenten können sich ab 02. November bei der ZFH online anmelden. www.zfh.de/anmeldung/ Details zu den Fernstudiengängen unter www.fsz-friedberg.de