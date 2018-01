Chance verlängert: Anmeldung zum Fernstudium noch möglich

Bis zum 31. Januar haben Fernstudieninteressierte, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, noch Gelegenheit, sich für ein Fernstudium anzumelden. Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) hat die Anmeldefrist zum kommenden Sommersemester verlängert und nimmt Online-Bewerbungen noch für viele weiterbildende Fernstudiengänge an.Für folgende Fernstudiengänge sind Bewerbungen jetzt noch möglich - darunter 11 MBA-Fernstudiengänge unterschiedlicher Ausrichtung: MBA Fernstudienprogramm mit acht Vertiefungsrichtungen, MBA Finance, Strategie & Accounting, MBA Innovations-Management, MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre, MBA Logistik - Management & Consulting, MBA Marketing-Management, MBA Motorsport-Management, MBA Sport-Management, MBA Unternehmensführung, MBA Vertriebsingenieur/in, MBA Eng. Wirtschaftsingenieurwesen. Weiterhin wird die Bewerbungsfrist für die Fernstudiengänge Human Resource Management (Master of Arts), Elektrotechnik (Master of Science), Facility Management (Master of Science), Informatik (Master of Computer Science), Konstruktionsbionik (Master of Engineering), Logistik (Master of Science), Sicherheitsmanagement (Master of Arts), Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität (Master of Engineering) und das wissenschaftliche Zertifikatsangebot Mediation und integrierte Mediation verlängert. Für Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss gelten in vielen Fällen abweichende Fristen.Auch für das neue Fernstudium für modernes Personalmanagement an der Hochschule Koblenz können sich Interessierte noch bewerben. Das akkreditierte Fernstudium mit dem international anerkannten Abschluss Master of Arts richtet sich zum einen an Young Professionals, die sich für den HR-Bereich qualifizieren möchten und zum anderen an Personalverantwortliche, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten.Die Fernstudiengänge im ZFH-Fernstudienverbund sind besonders auf die Bedürfnisse von berufstätigen Studierenden zugeschnitten und zeichnen sich durch größtmögliche Flexibilität aus. Sie besteht im Hinblick auf eine weitestgehend zeit- und ortsunabhängige Studierbarkeit und auf Präsenzveranstaltungen an Wochenenden, die oft freiwillig sind. Sollte die Arbeitsbelastung einmal höher sein, gibt es Lösungen bezüglich der Prüfungen, es können Urlaubs- oder Wiederholungssemester eingelegt werden. Neben der hohen Flexibilität schätzen die Fernstudierenden im ZFH-Verbund die intensive Betreuung auch in der Selbststudienphase durch Studiengangskoordinatoren, Dozenten und Tutoren.Weitere Informationen unter www.zfh.de Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung