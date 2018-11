Auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten

21.11.18

Am Freitag, den 07. Dezember 2018 lädt die Hochschule Ludwigshafen zu einer ausführlichen Informationsveranstaltung zum berufsbegleitenden Fernstudiengang MBA Finance, Strategie & Accounting ein. Studiengangsleiter, Professor Dr. Werner Hoffmann, stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des Fernstudiums vor und steht für alle Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 17:00 Uhr an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Gebäude E (Postbank) Raum E114, Ernst-Boehe-Straße 15, in 67059 Ludwigshafen. Wer kommen möchte, wird gebeten sich bei Eva Nefen: Eva.Nefen@hs-lu.de anzumelden. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Fachwissen in der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung und Kapitalanlage verbunden mit kapitalmarktorientierter Rechnungslegung ist in der operativen und Leitungsebene vieler Unternehmen gefragt. Wer darüber hinaus in der Lage ist, Unternehmensstrategien zu entwickeln, implementieren und überwachen, hat gute Karrierechancen. Die Fähigkeiten für diese Anforderungen am Markt, vermittelt der Fernstudiengang MBA Finance, Strategie & Accounting, der sich an Berufstätige aller Studienfächer und Branchen richtet. Management- und Coaching-Fertigkeiten runden das Studienprofil ab, das auf die Anforderungen anspruchsvoller Führungs- und Fachaufgaben vorbereitet.Ein intensives Training im Bereich Führungskompetenzen gibt den Absolventen die Sicherheit, das Richtige in der Personalführung, im Selbst- und Fremdcoaching sowie bei Verhandlungen zu tun. „Damit ist das MBA-Fernstudienangebot in dieser Form auf dem Weiterbildungsmarkt bundesweit einzigartig“, erklärt Prof. Hoffmann vom Fachbereich Dienstleistungen & Consulting an der Hochschule Ludwigshafen.Die Fernstudierenden können das Studienangebot zum einen als komplettes Studium mit international anerkanntem MBA-Abschluss absolvieren. Wer sich zum anderen in bestimmten Bereichen gezielt weiterqualifizieren möchte, kann ein oder mehrere Module aus dem Studienprogramm nach eigenen Wünschen belegen. Hierüber erhalten sie ein Zertifikat der Hochschule. Entschließen sie sich später, den MBA-Abschluss zu erwerben, werden ihre Prüfungsleistungen und gezahlten Gebühren aus dem Zertifikatsstudium voll angerechnet. Als Einstieg dient nicht nur ein Erststudium, unter bestimmten Voraussetzungen können auch beruflich Qualifizierte zum Studium zugelassen werden.Das MBA-Studium ist akkreditiert – die Absolventen erwerben einen international anerkannten Abschluss, der neben vielfältigen Karrieremöglichkeiten auch den Zugang zum höheren Dienst und den Weg zur Promotion eröffnet. Die Hochschule Ludwigshafen bietet das Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Interessierte können sich bis zum 31. Januar zum kommenden Sommersemester beim zfh online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen unter www.mba-fsa.de www.zfh.de/mba/finance/ und bei Studiengangsleiter Prof. Dr. Werner Hoffmann ( werner.hoffmann@hs-lu.de ).