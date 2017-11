Am Nürburgring zum MBA

Am Donnerstag, den 09. November findet am Nürburgring eine ausführliche Informationsveranstaltung zu den drei berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengängen Motorsport-Management, Sport-Management und Innovations-Management statt. Studiengangsleiterin, Prof. Dr. Bettina Reuter, stellt die berufsbegleitenden Fernstudienangebote der Hochschule Kaiserslautern vor und steht anschließend für individuelle Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 16:00 Uhr am Boulevard 2 in 53520 Nürburg. Alle Interessierten sind herzlich willkommen – sie werden gebeten sich bei Bianca Welsch anzumelden: Tel.: 0631-3724 5506, E-Mail: welsch@ed-media.org. „Studieren am Ring (Star) – das bedeutet die Besonderheiten des Sports und des Motorsports live zu erleben – ein idealer Ausgangspunkt, um Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen“, sagt Prof. Reuter von der Hochschule Kaiserslautern. In der Motorsportszene sind Manager gefragt, die Fans, Sportler, Unternehmen und Verbände stärker vernetzen und neue Vermarktungsideen kreieren und umsetzen. Das Fernstudium MBA Motorsport-Management qualifiziert genau für diese Anforderungen. Für die Fernstudiengänge Sport-Management und Innovations-Management bietet der Nürburgring als Austragungsort verschiedenster Motorsport- und Sportveranstaltungen ebenfalls einen attraktiven Ort für Präsenzveranstaltungen. Zudem finden sich hier zahlreiche Unternehmen, die den Studierenden die Möglichkeit der Netzwerkbildung bieten.Die MBA (Master of Business Administration ) Fernstudiengänge sind akkreditiert und auf vier Semester ausgelegt: In den ersten beiden Semestern liegt der Fokus auf General Management Wissen, beispielsweise Marketing-Politik und Strategie, Management of Finance, Controlling & Accounting. Im dritten und vierten Semester erfolgt die Spezialisierung in Innovations-Management, Motorsport-Management oder Sport-Management. Im vierten Semester, das in allen drei Studiengängen der Erstellung der Master-Thesis dient, findet ein internationales Out-of-Campus-Event statt. Die Angebote richten sich nicht nur Absolventen eines Erststudiums, sondern auch an beruflich Qualifizierte ohne ersten Hochschulabschluss. Diese Interessentengruppe kann das Fernstudium entweder als Zertifikatsstudium belegen oder über eine Eignungsprüfung zum Master-Studium zugelassen werden.Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Interessenten können sich ab 02. November für alle Angebote online bei der ZFH bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: http://mba.bw.hs-kl.de/