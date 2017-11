3. Demografiewoche Rheinland-Pfalz

"Neue Wege zum Hochschulstudium - Berufsbegleitend Studieren ohne Abitur" heißt der ZFH- Live-Chat am Freitag, den 10. November, zu dem sich alle Interessierten in der Zeit von 15:00 -16:00 Uhr einloggen können. Prof. Dr. Ralf Haderlein, Leiter der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen - ZFH, wird über die neuen Wege ins Hochschulstudium ausführlich informieren.Um möglichst vielen beruflich Qualifizierten den Zugang zum Hochschulstudium zu ermöglichen, hat das Land Rheinland-Pfalz die gesetzlichen Vorgaben reformiert. Die Möglichkeit, ohne Abitur berufsbegleitend zu studieren, eröffnet heute einer viel größeren Interessentengruppe den Weg an die Hochschulen.Akademische Weiterqualifizierung bildet eine der Strategien, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel zu begegnen. Berufsbegleitendes Studieren neben dem Job ist für Berufstätige besonders attraktiv, da sie weiterhin im Unternehmen bleiben, sich ohne Verdienstausfall weiterqualifizieren und das neu erworbene Wissen gleich in die Praxis umsetzen können.Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort per Mail anmelden: fernstudium@zfh.de . Nach Anmeldung erhalten die Interessierten Informationen zum Zugang zum Chat. Details zum Live-Chat unter: https://www.zfh.de/fuer-interessierte/zfh-live-chat-studieren-ohne-abitur/ Dieses ZFH-Angebot ist zugleich Teil der Veranstaltungsreihe "Lebenslanges Lernen an Hochschulen - demografischen Wandel erfolgreich gestalten" der DGWF-Landesgruppe Rheinland-Pfalz und Saarland. Weitere Informationen dazu unter:Vom 6. bis 13. November 2017 bietet die Landesregierung Rheinland-Pfalz mit der dritten landesweiten Demografiewoche allen Aktiven eine weitere Möglichkeit, der Öffentlichkeit ihre vielfältigen Maßnahmen, Projekte und Programme für eine demografiefeste Zukunft zu präsentieren. Viele Organisationen und Institutionen haben sich beteiligt und zeigen damit ihre Mitverantwortung an der Gestaltung des Demografischen Wandels.Das komplette Programm ist unter www.demografiewoche.rlp.de zu finden.