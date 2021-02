ZdK-Mitglied Beate Gilles wird Generalsekretärin der Bischofskonferenz

Erstmals rückt eine Frau an die Spitze des Sekretariats der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Die Theologin Dr. Beate Gilles wird neue Generalsekretärin und Geschäftsführerin des Verbandes der Diözesen Deutschlands. Gilles tritt die Nachfolge von Pater Dr. Hans Langendörfer SJ an, der im Januar in den Ruhestand ging.



„Wir gratulieren Beate Gilles aufs Herzlichste zu ihrer neuen, verantwortungsvollen Aufgabe“, sagt ZdK-Präsident Thomas Sternberg: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Bischofskonferenz kommt eine Frau in diese Position. Das ist ein starkes Zeichen.“



Gilles war bis 2010 Leiterin und Geschäftsführerin des Katholischen Bildungswerks Stuttgart e.V. Seit 2010 ist sie Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg. Ihr Amt tritt sie am 1. Juli 2021 an.





