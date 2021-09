Wählen gehen – Demokratie stärken – Zukunft gestalten

„Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gestalten Sie Deutschland nach der Pandemie mit!“ Mit diesem Aufruf zur Bundestagswahl 2021 erinnert Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) an die bereits angelaufene Briefwahl. Am Wahlsonntag des 26. September würden „Weichen für Generationen gestellt“.



Vom Wahlrecht aktiv Gebrauch zu machen, bedeute, die Demokratie zu stärken. Darauf komme es gerade in diesen Zeiten an. Die Pandemie habe Spaltungsprozesse in der Gesellschaft verstärkt, Chancengleichheit erschwert und drängende Fragen wie das Umgehen mit der Klimakrise, dem politischen Extremismus, der zunehmenden Vielfalt der Gesellschaft und der Generationen-Gerechtigkeit in den Hintergrund gedrängt. Damit seien diese Themen aber nicht vom Tisch, sondern kämen mit Wucht zurück.



Zugleich beteilige sich das ZdK immer wieder an politischen und gesellschaftlichen Debatten, so Sternberg weiter. Zu einer Reihe von Politikfeldern seien Stellungnahmen, Erklärungen und konzeptionelle Beiträge erarbeitet worden. „In der kommenden Wahlperiode werden bioethische Fragen, die Vermeidung eines Pflegenotstands in Deutschland, eine zukunftsorientierte Familienpolitik und Problemlösungen in der Folge der Pandemie essenziell“, so Sternberg. „Als ZdK sehen wir Handlungsoptionen, die wir der Politik mitgeben, die aber auch als Orientierung für Wählerinnen und Wähler dienen können.“





