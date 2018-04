Presseeinladung Vollversammlung in Münster

An dieDamen und Herrenvon Presse, Hörfunkund Fernsehen 19. April 2018Sehr geehrte Damen und Herren,zur kommenden Frühjahrsvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), unmittelbar vor dem 101. Deutschen Katholikentag in Münster,von Dienstag, dem 8. Mai 2018, 14.00 Uhr,bis Mittwoch, dem 9. Mai 2018, 11.30 Uhr,im Congress-Saal der Halle MünsterlandAlbersloher Weg 3248155 Münsterdarf ich Sie herzlich einladen.Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Markus Lewe und dem Lagebericht des ZdK-Präsidenten, Prof. Dr. Thomas Sternberg, wird im Mittelpunkt des Dienstagnachmittags die Verabschiedung des Münsteraner Manifestes „Suche Frieden“, mit Blick auf den Katholikentag stehen.Am Mittwoch berät die Vollversammlung das Thema „Menschenhandel und Zwangsprostitution – unrühmliche Wege zwischen Ost- und Westeuropa“ und erinnert in diesem Zusammenhang an die Gründung des Osteuropahilfswerkes Renovabis vor 25 Jahren, die maßgeblich auf die Anregung des ZdK zurückgeht.Den Entwurf der Tagesordnung mit weiteren Details finden Sie auf unserer Homepage unter: http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/Tagesordnung-der-Vollversammlung-am-8-9-Mai-2018-in-Muenster-1200S/ Die Pressekonferenz findet am Dienstag, dem 8. Mai 2018, um 10.00 Uhr vor der Vollversammlung statt.Ich würde mich freuen, wenn Sie oder ein anderes Mitglied Ihrer Redaktion über diese Veranstaltung berichten könnten.Bitte teilen Sie uns mit dem Antwortformular oder per Email presse@zdk.de mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.Mit freundlichen GrüßenTheodor BolzeniusPressesprecherP.S.: Auch bei dieser Vollversammlung werden die wichtigsten Reden und Beiträge nicht nur als schriftlicher Text, sondern auch als Audiomitschnitt dokumentiert. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.zdk.de/...