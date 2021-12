Präsidium des Synodalen Weges wieder vollständig

Das Präsidium des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland ist wieder komplett. Nach den Wahlen im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) wurde bereits am 19. November 2021 Dr. Irme Stetter-Karp in ihrer Funktion als Präsidentin des ZdK zugleich auch Präsidentin des Synodalen Weges. Diese Aufgabe übt sie zusammen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, aus. Gestern Abend (1. Dezember 2021) hat das Präsidium des ZdK als neuen Vizepräsidenten des Synodalen Weges Prof. Dr. Thomas Söding benannt, der Karin Kortmann nachfolgt. Prof. Dr. Thomas Söding hat den Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum inne. Seit Beginn des Synodalen Weges ist außerdem der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Vizepräsident des Synodalen Weges.Hinweis:Fotos mit dem Präsidium des Synodalen Weges sind unter Nennung des Copyrights für die Berichterstattung kostenfrei zum Herunterladen in der Bildergalerie dieser Pressemitteilung unter www.synodalerweg.de verfügbar.Weitere Informationen zum Synodalen Weg sind unter www.synodalerweg.de verfügbar.