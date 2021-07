Neue ZdK-Mitglieder gewählt

97 neue ZdK-Mitglieder sind für die Wahlperiode 2021 bis 2025 gewählt worden. Ihre Namen wurden heute bei der Delegiertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen Deutschlands (AGKOD) bekannt gegeben. Sie stammen aus den katholischen Vereinen und Verbänden, die in der AGKOD, einer übergeordneten Arbeitsgemeinschaft, organisiert sind.



„Es freut mich, dass die katholischen Verbände und Organisationen wieder einen repräsentativen Querschnitt des Volkes Gottes in unser ZdK entsenden“, so ZdK-Präsident Thomas Sternberg. „Von der Bundestagsabgeordneten über den Hochschullehrer, von der Studierenden bis zum Arbeitnehmervertreter sind alle Alters- und Berufsgruppen in unseren Verbänden und Organisationen aktiv. Hier zeigt sich katholische Vielfalt in unseren Organisationen und damit auch im ZdK“, resümiert der oberste Vertreter der katholischen Laien. Bei der Delegiertenversammlung wurde außerdem BDKJ-Bundesvorsitzender Gregor Podschun mit großer Mehrheit zum neuen stellvertretenden AGKOD-Vorsitzenden gewählt.



Die Delegiertenversammlung hat zwei neue Verbände als Mitgliedsorganisationen aufgenommen. Mit dem LSBT+-Komitee und der AG Katholische Religionspädagogik / Katechetik wurden zwei überregional wirkende Organisationen Teil des katholischen Verbände-Netzwerkes. „Jede Mitgliedsorganisation bereichert uns in der AGKOD und hat in der Weite der katholischen Verbände ein genuines Anliegen. In den gegenwärtig diskursiven Zeiten um Toleranz in unserer Gesellschaft, freue ich mich besonders, das LSBT+-Komitee in der AGKOD zu begrüßen und damit zu zeigen, dass ihr Anliegen zur Mitte unserer Kirche sowie Gesellschaft gehört,“ sagt Christiane Fuchs-Pellmann, Vorsitzende der AGKOD die Aufnahme der neuen Organisationen.



Die Delegierten absolvierten überdies ein inhaltlich engagiertes Programm. Zunächst skizzierte die neue Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles, Zukunftsversionen von Kirche. „Die Kirche, auch das Sekretariat der DBK, ist bunt und es ist wichtig, dass der Synodale Weg voreingenommene Bilder überwindet und ein Zueinander ermöglicht.“ Sodann beschäftigten Fragen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs sowie der Synodale Weg die Delegierten. „Unsere Versammlung zeigte, dass Kirche und Gesellschaft wichtige Transformationsprozesse durchlaufen, die in die Breite der katholischen Verbände kommuniziert werden müssen und aus diesen wichtige Impulse erhalten. Insbesondere danke ich Johannes Norpoth aus dem Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz für das gemeinsame Gespräch“, so Christiane Fuchs-Pellmann nach dem Sitzungstag.



Die neugewählten ZdK-Mitglieder vertreten Organisationen aus geistlichen Gemeinschaften, Sach- und Personalverbänden. Durch die Neuaufnahmen sind in der AGKOD 99 katholische Mitgliedsverbände vertreten. Voraussetzung einer Mitgliedschaft in dem katholischen Netzwerk ist, dass die Organisationen einen dauerhaften Zweck verfolgen, überregional organisiert sind und eine dem Vereinsrecht entlehnte Struktur haben.



Folgende Persönlichkeiten gehören dem ZdK in der folgenden Wahlperiode an:



Aus den Personalverbänden wurden gewählt:







Technischer Cartell-Verband e. V.



Arnold, Dr. Thomas







Gemeinschaft Katholischer Soldaten



Attermeyer, Oberst Rüdiger







Kartellverband kath. deutscher Studentenvereine



Belafi, Dr. Matthias







Katholisches Bibelwerk e. V.



Brockmöller, Dr. Katrin







Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands



Buttgereit, Stephan







Malteser Hilfsdienst e. V.



von Croÿ, Albrecht Prinz







AG kath. Verbände Mittel- und Osteuropa



Dörr, Matthias







Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands



Eirich, Stefan Bernd







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Flachsbarth, Dr. Maria







Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands



Frank, Joachim







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Fuchs-Pellmann, Christiane







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e. V.



Göken-Huismann, Ulrike







Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands



Heek, Dr. Andreas







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e. V.



Heil, Mechthild







Bund Katholischer Unternehmer e. V.



Hemel, Prof. Dr. Dr. Ulrich







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Heyder, Dr. Regina







Kolpingwerk Deutschland



Holtkotte, Josef







Bund der Deutschen Katholischen Jugend



Hottenbacher, Daniela







Gemeinschaft der Vinzenz-Konferenzen Deutschlands



Hupe, Winfried







Ackermann-Gemeinde e. V.



Kastler, Martin







DJK-Sportverband e. V.



Keilmann, Elisabeth







Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands



Klenk, Dr. Christian







pax christi - Deutche Sektion e. V.



König, Gerold







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e. V.



Lagoda, Lucia







Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands



Lehmann, Brigitte







Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands



Luttmer-Bensmann, Andreas







Bund der Deutschen Katholischen Jugend



Maier, Lisi







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Mock, Birgit







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Müller, Emilia







Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands



Niedergesaess, Peter







Bund der deutschen katholischen Jugend



Ottersbach, Stefan







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands



von Palubicki, Monika







KKF - Verband Katholischer Frauen in Wirtschaft und Vewaltung e. V.



Perschen, Franca







Katholische Landvolkbewegung



Podlinski, Nicole







Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ)



Podschun, Gregor







KKV - Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e. V.



Ridders, Josef







Kolpingwerk Deutschland



Rudersdorf, Klaudia







Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.



Sandherr-Klemp, Dorothee







ND



Schanné, Kurt







Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen



Schwermann, Irmgard







DJK-Sportverband e. V.



Siemes, Bernward







Heliand - Kreis Katholischer Frauen



Singer-Luschka, Adelheid







Katholische Akademikerarbeit Deutschlands



Speck, Manfred







AG katho. Verbände Mittel- und Osteuropa



Spötter, Dr. Elvira







Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands



Tricot, Leonhard







Bund Katholischer Unternehmer e. V.



Trutwin, Daniel







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e. V.



Vielhaus, Brigitte







Kolpingwerk Deutschland



Vollmer, Ulrich







Kolpingwerk Deutschland



Walter, Rosalia







Katholische Landvolkbewegung



Wernsmann, Hubert







Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände



Winkel, Johannes







Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e. V.



Wuckelt, Prof. Dr. Agnes







Aus den Sachverbänden wurden gewählt:







Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V.



Antkowiak, Thomas







Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V.



Austen, Msgr. Georg







Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.



Becker, Stefan







missio - Internationales Katholisches Missionswerk



Bingener, Pfr. Dirk







Deutscher Katecheten-Verein e. V.



Blum, Dominik







Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden



Brockmann, Barbara







Katholischer Medienverband



Bullin, Wolfgang







Familienbund der Katholiken



Dantlgraber, Matthias







Katholischer Pflegeverband e.V.



Döschl, Sr. Dr. Elisa







Arbeitsgemeinschaft kath. Familienbildung (AkF)



Dörnemann, Dr. Holger







Sozialdienst katholischer Frauen (SKF)



Eckert, Hildegard







missio - Internationales Katholisches Missionswerk



von Fürstenberg, Dr. Gregor von







Berufsverband der PastoralreferentInnen Deutschlands



Härtel, Theresia







Katholische Erwachsenenbildung Deutschland (KEB)



Heim, Andrea







Deutscher Caritasverband e. V.



Hertlein, Regina







Bischöfliche Aktion Adveniat e. V.



Himer, Tanja







Familienbund der Katholiken



Hoffmann, Ulrich







Renovabis e. V.



Ingenlath, Dr. Markus







Katholische Elternschaft Deutschlands e. V.



Kastner, Marie-Theres







Bundeskonferenz der kath.Religionslehrerverbände



Klingberg, Gabriele







Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V.



Klüppel, Dorothee







Bundesverband katholischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Deutschland



Koop, Johannes







Bundesverband der Gemeindereferent/-innen Deutschlands e. V.



Labudda, Michaela







Sozialdienst katholischer Frauen e. V.



Mersch, Nadine







Maximilian-Kolbe-Werk e. V.



Müller, Dr. Oliver







Deutscher Caritasverband e. V.



Neher, Prälat Dr. Peter







Netzwerk Diakonat der Frau



Reininger, Dr. Dorothea







Familienbund der Katholiken



Rink, Gisela







Cusanuswerk e. V.



Scheidtweiler, Dr. Thomas







Hildegardis-Verein e. V.



Schepers, Dr. Hannah







Agenda - Forum katholischer Theologinnen e. V.



Schößler, Dr. Sabine







Renovabis e. V.



Schwartz, Prof. Dr. Thomas







Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V.



Spiegel, Pirmin







Sozialdienst katholischer Männer (SKM)



Urbic, Ludger







Deutscher Caritasverband e. V.



Welskop-Deffaa, Eva Maria







Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V.



Wunden, Anne







Aus den Geistlichen Gemeinschaften wurden gewählt:







Fokolar-Bewegung e. V.



Ballweg, Dr. Gabi







Gemeinschaft Christlichen Lebens e. V.



Becker, Ursula







Ordo Franciscanus Saecularis e. V.



Keßler, Joachim







Gemeinschaft Sant'Egidio e. V.



Leineweber, Pfr. Dr. Matthias







Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute in Deutschland



Lohre, Maria







Vereinigung des Katholischen Apostolates



Scherer, P. Ulrich







Schönstatt-Bewegung Deutschland e. V.



Söder, Prof. Dr. Joachim







Cursillo Arbeitsgemeinschaft Deutschland



Zschau, Alfred





