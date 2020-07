Konstituierung des Forums „Priesterliche Existenz heute“

Das Synodalforum „Priesterliche Existenz heute“ hat gestern und heute (13./14. Juli 2020) in Frankfurt am Main seine konstituierende Sitzung durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie war das erst jetzt möglich. Dort wählten die Mitglieder Bischof Dr. Felix Genn (Münster) und Stephan Buttgereit (Düsseldorf) als Vorsitzende und Ursula Becker (Aachen) sowie Sr. Dr. Katharina Kluitmann OSF (Münster) als geistliche Begleiterinnen des Forums. Die Teilnehmenden diskutierten ausgehend vom Gedanken des Volkes Gottes in der Welt und der Sakramentalität der Kirche Visionen zu Diensten und Ämtern. Das Synodalforum nutzte als Arbeitsmethode den von Papst Franziskus empfohlenen synodalen Dreischritt: wahrnehmen – deuten – wählen.Hinweis:Informationen zum Synodalen Weg und zu den Foren sind unter www.synodalerweg.de verfügbar.