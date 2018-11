Katholikentag 2022 in Stuttgart

24.11.18

Katholiken feiern in Stuttgart: Bischof Dr. Gebhard Fürst hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) bei der Vollversammlung am 24. November 2018 in seine Diözese nach Stuttgart eingeladen. Die Mitglieder nahmen die Einladung an. Damit ist Stuttgart vom 25. bis 29. Mai 2022 Gastgeberin des 102. Deutschen Katholikentags.



"Die Diözese Rottenburg-Stuttgart wird alles tun, ein guter Gastgeber für die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland zu sein. Wir freuen uns schon sehr auf den Katholikentag 2022!“



„Ich freue mich, dass - nach sehr guten Gesprächen mit Bischof Dr. Gebhard Fürst als unserem langjährigen Geistlichen Assistenten des ZdK, mit der Stadt Stuttgart und mit dem Land Baden-Württemberg - Bischof Fürst gemeinsam mit Johannes Warmbrunn, dem Vorsitzenden des Diözesanrates, die Vollversammlung nach Stuttgart eingeladen hat“ so ZdK-Präsident Prof. Dr. Thomas Sternberg. „Unsere Vollversammlung hat diese Einladung einstimmig und mit großer Begeisterung angenommen. Ich danke dem Bischof und den Gläubigen in seinem Bistum sehr herzlich, dass sie nach dem Katholikentag 2004 in Ulm erneut bereit sind, Gastgeber für den einen Katholikentag zu sein. Wir haben damit eine klare und langfristige Perspektive für die Zeit nach dem 3. Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt. Wir freuen uns darauf, in Stuttgart, einer modernen, interessanten Stadt mit großer Tradition zu Gast zu sein und danken der Stadt für ihre Unterstützungsbereitschaft.“



Für die Vorbereitung und Durchführung sprach Martin Schairer, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, am Samstag, dem 24. November, seine Unterstützung aus. Er sagte: „Stuttgart heißt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Katholikentags willkommen. Ich freue mich sehr, dass Stuttgart Gastgeberin dieses Großereignisses werden soll. Das zeigt auch, dass Stuttgart als weltoffene Stadt wahrgenommen wird.“ Dass Stuttgart solche Events gut ausrichtet, habe die Stadt bei anderen Großveranstaltungen wie der Fußballweltmeisterschaft 2006 oder dem Deutschen Evangelischen Kirchentag im Jahr 2015 bewiesen, so Schairer. Und weiter: „Gemeinsam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und allen Besuchern werden wir eine fröhliche und sichere Veranstaltung feiern.“



Ob und in welcher Höhe die Stadt die Veranstaltung finanziell fördert, hierüber entscheidet der Gemeinderat noch.



Alle zwei Jahre veranstaltet das Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Katholikentag. Schauplatz ist jeweils eine andere Stadt in einem anderen Bistum. 2018 war der 101. Deutsche Katholikentag zu Gast in Münster. Zuvor fand er in Leipzig (2016), Regensburg (2014) und Mannheim (2012) statt.





















