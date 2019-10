Investieren mit Wirkung

„Ethisch-nachhaltiges Investment bleibt eine Glaubwürdigkeitsfrage für die Kirchen und ist auch Motor für gesellschaftliche Veränderungen.“, so ZdK-Vizepräsident Wolfgang Klose in seinem Grußwort zum Forum ethisch-nachhaltiges Investment in der Akademie Franz Hitze Haus in Münster. Kloses Wunsch: „Das ethisch-nachhaltige Investment ist eindeutig kein Nischenthema mehr und gewinnt weiterhin an Relevanz. Es ist zu hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt.“.Über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich heute in Münster, um über sozial und ökologisch verantwortliche Geldanlagen zu diskutieren und sich über Erfahrungen im ethisch-nachhaltigen Investment auszutauschen.Zu der Tagung hatten die Akademie Franz Hitze Haus Münster, das Katholisch-Soziale Institut Siegburg, das Sozialinstitut Kommende Dortmund und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) bereits zum zweiten Mal gemeinsam eingeladen. Eine dritte Veranstaltung im Jahr 2020 befindet sich bereits in Planung.In seinem Vortrag „Wirkungsvoll investieren“ erläuterte Dr. Klaus Gabriel, einer der Geschäftsführer von Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V.: „Wer Geld anlegt, betritt den Raum der Moral“.In fünf Workshops konnten sich die Teilnehmenden über verschiedene Schwerpunkte des ethisch-nachhaltigen Investments informieren und in einen regen Austausch dazu geraten. So ging es unter anderem um Informationen zu einem nachhaltigen Bestandsmanagement sowie um das Engagement als Instrument des ethisch-nachhaltigen Investments, um als Investor aktiv Einfluss zu nehmen.Eine Bilderstrecke finden Sie hier