Für ein schützendes und solidarisches Europa

15.03.19

Die vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) mitgetragene „Initiative Christen für Europa“ (IXE) ruft dazu auf, sich an der Wahl zum Europäischen Parlament zu beteiligen. „Eine geringe Wahlbeteiligung stellt eine ernsthafte Bedrohung für eine echte europäische Demokratie dar“, warnt IXE. Von Ängsten geschürte nationalistische und populistische Tendenzen gefährdeten die Demokratie und schwächten die unerlässliche Beachtung der Rechtsstaatlichkeit.Vor diesem Hintergrund erinnert IXE an den Grundsatz der Solidarität und fordert eine verantwortungsvolle Finanz- und Haushaltspolitik, die dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten Handlungsspielräume für eine nachhaltige Sozialpolitik lässt. „Wenn wir diese Priorität entschlossen verfolgen, dann können wir auch die gestörte Beziehung zu Euroskeptikerinnen und -skeptikern wiederherstellen und antieuropäischen Diskurs bekämpfen.“Nachdrücklich fordert der Wahlaufruf dazu auf ein schützendes Europa zu gestalten, das bereit ist, Verantwortung für den Frieden in der Welt zu übernehmen. Europa müsse dafür kämpfen, dass die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erreicht werden und das Pariser Abkommen über den Klimawandel umgesetzt wird.„Wir brauchen ein reformiertes europäisches Asylsystem, das auf Menschenrechten und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten basiert“, so IXE weiter. „Wir sollten auch eine gerechte, humane Migrationspolitik entwickeln, welche die Bedürfnisse und begrenzten Möglichkeiten unserer Gesellschaften berücksichtigt.“Nicht zuletzt fordert IXE von Europa mehr Respekt vor der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt der Mitgliedsländer. „Die Anerkennung und der Respekt vor unseren kulturellen Unterschieden tragen dazu bei, Ängste sowohl vor einem antireligiösen, säkularisierten Europa als auch vor einer Rückkehr von Religion als autoritärer Unterdrückungskraft zu zerstreuen.“Der Wahlaufruf wird in dieser Woche von 10 nationalen katholischen Laienorganisationen und 3 europäischen katholischen Verbänden parallel in den jeweiligen Landessprachen veröffentlicht.Den Wahlaufruf der Initiative Christen für Europa (IXE) finden Sie unter: https://www.zdk.de/...