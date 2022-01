Dritte Synodalversammlung des Synodalen Weges vom 3. bis 5. Februar 2022 in Frankfurt am Main

Tagungsort: Die Synodalversammlung findet im Congress Center Messe Frankfurt (Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main) statt.

Vom 3. bis 5. Februar 2022 findet die dritte Synodalversammlung des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland in Frankfurt am Main statt. An ihr nehmen die Mitglieder der Synodalversammlung, Beobachterinnen und Beobachter aus verschiedenen Institutionen und dem benachbarten Ausland sowie Beraterinnen und Berater der Synodalforen teil. Für Synodale, die aufgrund der Pandemielage nicht persönlich anwesend sein können, ist eine digitale Teilnahme vorgesehen. Die Synodalversammlung wird von den Präsidenten geleitet: dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Dr. Irme Stetter-Karp.Die Synodalversammlung findet im Congress Center Messe Frankfurt statt. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die zweite Lesung des Orientierungstextes sowie von Grund- und Handlungstexten. Zahlreiche Texte aus den vier Synodalforen werden in erster Lesung beraten. Wie bei den vergangenen Synodalversammlungen wird es auch einen Bericht zu Aufarbeitung und Aufklärung sexuellen Missbrauchs geben. Geistliche Impulse und die Eucharistiefeier am Freitag der Synodalversammlung sind ebenfalls zentrale Bestandteile des Treffens. Nach den wichtigen Weichenstellungen der ersten beiden Synodalversammlungen wird es in Frankfurt Beschlüsse geben, nachdem die Foren seit Oktober vergangenen Jahres intensiv an den Texten weitergearbeitet haben.Das Programm, die Tagesordnung und alle für die erste und zweite Lesung vorbereiteten Texte sind auf www.synodalerweg.de verfügbar.Heute laden wir Medienvertreterinnen und -vertreter zur Berichterstattung ein. Aufgrund der gegebenen Schutzbestimmungen der Corona-Landesverordnung ist derzeit noch nicht absehbar, ob und wie viele Presseplätze in der Synodalversammlung verfügbar sind, da sich dies nach der Anmeldelage richtet. Die Synodalversammlung wird via Livestream in den Pressearbeitsraum übertragen und ist auch im Internet zur verfolgen. Die Veranstaltung findet unter 2G-Plus-Bedingungen (eine Booster-Impfung befreit von der Testpflicht) statt. Die Akkreditierung muss spätestens bis 31. Januar 2022, 18.00 Uhr, erfolgen. Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich!Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:13.00 Uhr Pressestatement zum Auftakt mit dem Präsidium des Synodalen Weges: Bischof Dr. Georg Bätzing, Dr. Irme Stetter-Karp, Prof. Dr. Thomas Söding und Bischof Dr. Franz-Josef BodeOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal Harmonie14.00 Uhr Bildtermin zum Auftakt der Beratungen der SynodalversammlungOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal Panorama9.00 Uhr Bildtermin Beratungen der SynodalversammlungOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal Panorama13.00 Uhr Pressegespräch zum aktuellen Stand der Beratungen der Synodalversammlung mit Mitgliedern der SynodalversammlungOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal Harmonie9.00 Uhr Bildtermin Beratungen der SynodalversammlungOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal Panorama15.30 Uhr Pressekonferenz zum Abschluss der dritten Synodalversammlung mit dem Präsidium des Synodalen Weges: Bischof Dr. Georg Bätzing, Dr. Irme Stetter-Karp, Prof. Dr. Thomas Söding und Bischof Dr. Franz-Josef BodeOrt: Congress Center Messe Frankfurt, Saal HarmonieHinweise:Weitere Informationen zur Synodalversammlung finden Sie auf der Internetseite www.synodalerweg.de auf Facebook und auf Twitter Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Matthias Kopp Britta BaasPressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz Pressesprecherin des ZdK