Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen wählt neuen Vorstand

Christiane Fuchs-Pellmann ist die neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen Deutschlands (AGKOD). Am Samstag, dem16. Juni 2018, hat sie die 26. Delegiertenversammlung mit sehr großer Mehrheit für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Fuchs-Pellmann ist Bundesgeschäftsführerin des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB).



Zu Stellvertretern wurden Thomas Andonie, Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), und Matthias Dantlgraber, Familienbund der Katholiken, gewählt.



Zum Vorstand gehören darüber hinaus folgende acht Personen:



Antkowiak, Thomas (Bischöfliches Hilfswerk Misereor)

Buttgereit, Stephan (Kath.Verband für soziale Dienste in Deutschland (SKM))

König, Gerold (pax christi – Deutsche Sektion)

Lehmann, Brigitte (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB))

Mersch, Nadine (Sozialdienst katholischer Frauen (SkF))

Söder, Prof. Dr. Joachim (Schönstatt-Bewegung Deutschland)

Vielhaus, Brigitte (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd))

Vollmer, Ulrich (Kolpingwerk Deutschland)



Neu in die Arbeitsgemeinschaft wurden der Katholisches Bibelwerk e.V. und das Netzwerk Diakonat der Frau aufgenommen.

