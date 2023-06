Verleihung des Katholischen Preises gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus am 14. Juni 2023

Zum fünften Mal wird der Katholische Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus verliehen. In diesem Jahr vergeben ihn erstmals gemeinsam die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Eine Jury hat die Preisträger aus 39 Bewerbungen ermittelt. Den ersten Preis, der mit 5.000 Euro dotiert ist, erhält die Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt für ihr Projekt „Kirche für Demokratie. Verantwortung übernehmen – Teilhabe stärken“.Mit dem zweiten Preis (3.000 Euro) wird der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend für sein bundesweites Projekt „Schützen gegen Rechts“ ausgezeichnet, das sich gegen eine rassistische Vereinnahmung der Schützenbewegung stellt. Das Erzbischöfliche St. Ursula-Gymnasium Lenggries erhält für „Mädchen für Migranten“ den dritten Preis (2.000 Euro). In diesem Projekt arbeiten Schülerinnen als Integrationshelferinnen.Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 19.30 Uhr in Dresden statt. Sie wird von Erzbischof Dr. Stefan Heße, dem Flüchtlingsbeauftragten und Vorsitzenden der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, und Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des ZdK, vorgenommen.Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Preisverleihung und einemein. Die Anmeldung zu Fototermin und Preisverleihung wird per E-Mail an pressestelle@dbk.de bis zum 12. Juni 2023 erbeten.Die beiden Juryvorsitzenden werden am Tag der Preisverleihung bei einem Termin im nahe gelegenen Zwickau Menschen begegnen, die sich im Sinne des Preises für ein demokratisches Miteinander und gegen Hass und Rassismus einsetzen. Irme Stetter-Karp und Erzbischof Heße würdigen am 14. Juni 2023 ab 12.30 Uhr in dieser Stadt die Arbeit der Schülerinnen und Schüler des katholischen Peter-Breuer-Gymnasiums (Georgenstraße 3, 08056 Zwickau) für die Gedenkstätte der Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Die Jugendlichen haben eine Patenschaft für Bäume des Gedenkens an die Terroropfer übernommen und kümmern sich um den nahe gelegenen Gedenkhain. Es ist mit den Schülerinnen und Schülern ein Presse- und Fototermin mit Blumenniederlegung an der Stelle vorgesehen, an der Bäume für die NSU-Opfer gepflanzt wurden. Auch die Anmeldung zu diesem Termin ist bis 12. Juni 2023 per E-Mail an pressestelle@dbk.de notwendig.Hinweise:Pressefotos der aktuellen Preisträgerprojekte sind unter www.dbk.de in der Bildergalerie dieser Pressemitteilung verfügbar und können unter Angabe des Copyrights „Deutsche Bischofskonferenz/Tobias Al Shomer“ kostenfrei verwendet werden.Eine ausführliche Jurybegründung für die diesjährigen Preisträger, weitere Informationen zur Jury und zur Entstehung des Preises sowie zu allen aktuellen und bisherigen Preisträgerinitiativen finden Sie unter www.dbk.de auf der Themenseite des Katholischen Preises gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus