Synodalversammlung wählt weitere Mitglieder für Synodalen Ausschuss

Der von der Synodalversammlung des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland beschlossene und eingerichtete Synodale Ausschuss ist jetzt komplett. Auf der Synodalversammlung in Frankfurt am Main wurden heute (11. März 2023) 20 Mitglieder für das Gremium gewählt. Bereits zuvor hatte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 27 Mitglieder gewählt. Die Deutsche Bischofskonferenz entsendet die 27 Diözesanbischöfe in den Synodalen Ausschuss.Die gesamte Liste der Mitglieder des Synodalen Ausschusses finden Sie als PDF-Datei in der Anlage sowie unter www.synodalerweg.de