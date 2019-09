Warum eine Auszeit am winterlichen Wild Atlantic Way so gut tut

warum Sie an der irischen Südküste auch im Winter nicht frieren müssen

weshalb man für die Traum-Lage des Hotels kaum Worte findet

wieso die Möglichkeiten zum nachhaltigen Entspannen hier nahezu grenzenlos sind

welche kulinarischen Entdeckungen Sie in der Region machen können

welche Ziele in der Umgebung einen Tagesausflug lohnen

Irland im Winter – eine zunächst eher ungemütliche Vorstellung. Zur stürmischsten Jahreszeit eine Reise auf die grüne Insel zu unternehmen, kommt nicht Jedem in den Sinn. Doch wer Ruhe sucht und die ungezähmte Natur mit allen Sinnen spüren möchte, wird speziell an der irischen Südwestküste sein Paradies finden. Hier, am berühmten Wild Atlantic Way, kommt man mit sich und der Welt wieder ins Reine. Bei Spaziergängen am einsamen Strand sind sämtliche Sorgen wie weggeblasen.ZeitRäume Reisen, ein erfahrener Nordeuropa-Spezialist aus Hessen, hat jetzt eine Winterreise in den Südwesten Irlands aufgelegt, bei der das Abschalten vom Alltag im Mittelpunkt steht. Dafür haben wir eine Unterkunft ausgewählt, die mit einer göttlichen Lage direkt am Meer sowie einem riesigen Spektrum zum Entspannen lockt. Das Team des Vier-Sterne-Hotels mit ausgezeichnetem Spa wird Sie rundum verwöhnen: Ihren Körper, Ihre Seele, Ihren Gaumen…Erst Dublin erkunden, dann ausgiebig frische Atlantikluft atmen und nach Lust und Laune die Natur und Kultur Südirlands entdecken – das ist unser Reisetipp für die bevorstehende kalte Jahreshälfte. Vor Begeisterung haben wir gleich einen Blog verfasst. Lesen Sie darin u. a.:Den ausführlichen Blog-Beitrag finden Sie hier. Unsere Irland Mietwagen-Winterreise „Auszeit am Wild Atlantic Way“ ist hier buchbar.Dr. Klaus Becker, der Geschäftsführer von ZeitRäume Reisen, steht gern als Gesprächspartner bereit. Er ist erreichbar unter klaus.becker@zeitraeume-reisen.de oder per Telefon: 06403 9770810.