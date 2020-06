Warum das Titanic Museum in Belfast Maßstäbe setzt

mit welchen Rekordmaßen die Titanic aufwarten konnte

welche Assoziationen das Äußere des Museums weckt

auf welche Ausstellungshöhepunkte Sie sich am meisten freuen können

wie viel Zeit Sie für einen Rundgang einplanen sollten

warum der Stapellauf der Titanic hier wieder zum Live-Erlebnis wird

wie das Museum zum Mittelpunkt eines ganzen „Titanic“-Stadtviertels wurde

Als die RMS Titanic im Frühjahr 1912 von Southampton aus zu ihrer Jungfernfahrt aufbrach, ahnte niemand, dass die Premierenreise nach New York auch ihre letzte sein würde. Das zu dieser Zeit weltgrößte Schiff rammte am 14. April 1912 einen Eisberg und versank im bitterkalten Nordatlantik. 1514 der 2200 Passagiere starben. Die Tragödie ging als eine der größten Katastrophen der Seefahrt in sämtliche Geschichtsbücher ein. Die „unsinkbare“ Titanic indes wurde zum Mythos.Gebaut wurde der Luxusliner im nordirischen Belfast. Im Trockendock der Werft von Harland & Wolff erblickte er das Licht der Welt. Im Frühjahr 2012 kehrte die Titanic an ihre Geburtsstätte zurück: als spektakuläres Museum. Das Aufsehen erregende Gebäude auf dem alten Werft-Gelände lässt die Vorgeschichte, den Bau und das von Legenden umnebelte Ende des Ozeanriesen dank Multimedia wieder lebendig werden. In Titanic Belfast können Sie mit einer Gondel durch die nachgebaute Werft gleiten, sich im Maschinenraum umschauen oder auf Tauchgang zum Schiffswrack gehen.Das Konzept von Titanic Belfast setzt Maßstäbe. Sachlich und emotional zugleich nimmt es den Gast mit auf eine bewegende Zeitreise. Die Ausstellung ist kein sensationslüsterner Rummelplatz, sondern eine würdevolle Hommage an den schon zu „Lebzeiten“ legendären Luxusdampfer – darin sind sich Experten, Museumskritiker und Besucher einig. Nicht von ungefähr trug die Ausstellung 2016 den begehrten Titel „The Worlds Leading Tourist Attraction“, gilt mittlerweile als bekannteste Sehenswürdigkeit Nordirlands.Wenn auch Sie der Mythos Titanic nicht loslässt und Sie ihn am authentischen Ort der Belfaster Docklands nachspüren wollen, ist eine Reise in die nordirische Hauptstadt ein Muss. Auch historisch hat die Metropole einiges zu bieten. Warum sich auf unseren ZeitRäume-Reisen nach Nordirland ein Abstecher zu Titanic Belfast lohnt, lesen Sie ausführlich in unserem Blog. Darin erfahren Sie u. a.:Den kompletten Blog-Beitrag finden Sie hier: https://www.zeitraeume-reisen.de/blog/2020/06/titanic-belfast-ein-museum-fuer-einen-mythos/ Zu unseren Nordirland-Rundreisen: https://www.zeitraeume-reisen.de/nordeuropa/irland/ Dr. Klaus Becker, der Geschäftsführer von ZeitRäume Reisen, gibt gern weitere Auskünfte. Sie erreichen ihn unter klaus.becker@zeitraeume-reisen.de oder per Telefon: 06403 9770810.