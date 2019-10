Warum Reykjavik immer für eine Überraschung gut ist

warum Islands größte Stadt ein musikalischer Hotspot ist

wie Reykjavik zum Mekka für Liebhaber moderner Architektur avanciert

von welchem Turm Sie den tollsten Panoramablick auf die Stadt genießen

wo Sie besonders erlesen speisen können

weshalb die Isländer in Sachen Energie Meister der Nachhaltigkeit sind

warum die Winter hier erträglicher ausfallen als erwartet

Herbstzeit ist Städtereisen-Zeit. Reykjavik, die Hauptstadt Islands, steht sicher nicht an erster Stelle. Doch der abgelegene Ort ist keineswegs so provinziell und eintönig, wie Sie glauben. Prächtige Adelshäuser oder Jahrtausende alte Burgen sind hier zwar nicht zu bestaunen. Dafür punktet Reykjavik mit spektakulären Kunst- und Kulturangeboten, die Weltruf genießen. Und einer Gourmetrestaurant-Dichte, die manch andere europäische City mühelos in den Schatten stellt.Großstadtfeeling ohne Hektik und Verkehrschaos, heiße Quellen zum Entspannen, eingebettet in eine ungezähmte Naturlandschaft – welche Hauptstadt kann das schon bieten? Rund 270 Kilometer südlich des Polarkreises überrascht die Mini-Metropole mit knallbunten Häusern, einer kreativen jungen Szene und gemütlichen Hafenkneipen, aus denen noch in tiefster Nacht die Lebenslust schallt.