Warum Galway Europas Kulturhauptstadt 2020 ist

was der Popstar Ed Sheeran mit Galway zu tun hat

weshalb hier auch bei Nieselregen alle gute Laune haben

wo Sie in Galway das beste Restaurant von ganz Irland finden

welche kulturellen Höhepunkte in den nächsten zwölf Monaten anstehen

was hinter der Kulturhauptstadt-Idee steckt

Europa schaut in diesem Jahr nach Westirland – auf Galway, die Europäische Kulturhauptstadt 2020. Gemeinsam mit der kroatischen Hafenmetropole Rijeka trägt das lebhafte Städtchen an der windumtosten Westküste den so begehrten wie schillernden Titel, der jährlich von der EU vergeben wird. Galway will diese große Chance nutzen: als Motor für seine Entwicklung, als Bühne für mehr Aufmerksamkeit, zur Steigerung seiner Bekanntheit.Galway ist voller Leben! Keine andere Stadt auf der Grünen Insel kommt so jung und leger daher wie die Universitätsstadt. Und keine ist so musikalisch. Galway gilt mit seinen zig Pubs als Hotspot der irischen Folkmusik. Seit den 1990er Jahren ist der Ort im Aufwind. Die Leute hier wussten: Nicht die größte Stadt gewinnt, sondern jene, die mit Argumenten und Charme überzeugt. Mit dem Kulturhauptstadt-Erfolg rückt Galway endgültig aus dem Schattendasein – und freut sich auf viele Gäste aus ganz Europa.Dafür haben die Iren ein sehr abwechslungsreiches Kulturprogramm aufgelegt. Die beeindruckende lokale Kulturszene mit ihren Museen, Theatern und Festivals strotzt 2020 nur so vor Angeboten. Die Menschen Europas zusammenbringen und gemeinsam feiern: Das ist das wichtigste Anliegen, gerade in Zeiten der Brexit-Debatte. Das weltoffene und gesellige Galway ist dafür wie geschaffen.Machen Sie sich selbst ein Bild von Europas Kulturhauptstadt! Wir von ZeitRäume Reisen laden Sie ein, das Treiben an der irischen Westküste hautnah zu erleben. Einen Vorgeschmack auf Galways hippes Flair liefert unser Blog. Darin erfahren Sie u. a.:Den kompletten Blog-Beitrag finden Sie hier: https://www.zeitraeume-reisen.de/blog/2020/02/galway-kulturhauptstadt-europas-2020/ Zu unseren Irland-Rundreisen: https://www.zeitraeume-reisen.de/nordeuropa/irland/ Dr. Klaus Becker, der Geschäftsführer von ZeitRäume Reisen, steht Ihnen gern Rede und Antwort. Sie erreichen ihn unter klaus.becker@zeitraeume-reisen.de oder per Telefon: 06403 9770810.