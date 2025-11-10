Individuell - Nachhaltig - Intuitiv
Die neue Elektronikplattform von Zehnder mit modularem Bedienkonzept für mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort
Der Heizstab IHC vereint Komfort, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit – ein wahres Allround-Paket unter den Heizstäben. Dank seines modularen Bedienkonzeptes – sei es direkt am Heizstab, mit einem Steuergerät oder bequem über die Zehnder Connect-App – wird der Heizstab IHC den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht.
Der Bad-Heizkörper lässt sich entweder direkt durch Drücken und Drehen des Drehknopfes am Heizstab regeln oder über das ab Frühjahr 2025 optional bestellbare Steuergerät Easy. Dieses Steuergerät kann auch nachträglich bestellt und verbunden werden. Es wird mit einer Wandhalterung geliefert, kann in bequemer Bedienhöhe platziert werden und ist für die täglich benötigten Grundfunktionen bestens geeignet. Smarte Bedienoptionen mit detaillierten Einstellmöglichkeiten und zusätzlichen Funktionen ohne Zusatzkosten bietet zudem die Zehnder Connect-App. So können technikbegeisterte Kunden ihre Heizstäbe flexibel mit ihrem Smartphone über Bluetooth steuern und zum Beispiel individuelle Wochenprogramme definieren.
Der Heizstab IHC verkörpert die optimale Universallösung: Er lässt sich auch nach der Planung – unabhängig von den individuellen Anforderungen der späteren Nutzer – dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten stets einfach an die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Außerdem überzeugt der Heizstab IHC mit seiner „kinderleichten“ Bedienung, da das LED-Matrix-Display die Anwendung selbsterklärend durch die möglichen Einstellungsmöglichkeiten dirigiert.
Auf Wunsch kann über den Heizstab IHC auch die Oberflächentemperatur des Bad-Heizkörpers reguliert werden – besonders nützlich, wenn sich kleine Kinder in der Nähe des Bad-Heizkörpers aufhalten. Es besteht ebenso die Option, den Heizstab IHC in den „Hotelmodus“ umzustellen. Diese Konfiguration eignet sich für Hotels mit einer Schaltung über die Schlüsselkarte oder mit schaltbaren Steckdosen. Regelmäßig wechselnde Gäste können dann direkt am Heizstab die individuell gewünschte Soll-Temperatur oder die Timer-Dauer einfach und intuitiv anpassen.
Die Heizstäbe sind in Weiß, Schwarz und Grau erhältlich, wobei sogar Kabel und Stecker passend in der jeweiligen Farbe des Heizstabs gehalten sind. Der Designanspruch von Zehnder zeigt sich eben auch im kleinsten Detail.
Als praktische Basis-Lösung ist der Heizstab IHE in Kombination mit einer bauseitigen Regelung (z.B. Gebäudeautomation) optimal einsetzbar. Dabei sorgt eine patentierte Temperaturregelung für einen möglichst energieeffizienten Betrieb. Sie sorgt nämlich nicht nur für ein schnelles Aufheizen des Heizstabs, sondern reduziert beim Erreichen des definierten Temperaturlimits von 70° C seine Leistungsaufnahme automatisch auf 50 %. Diese reduzierte Leistungsaufnahme spart im Dauerbetrieb nicht nur wertvolle Energie ein. Die geringere Anzahl von Schaltzyklen wirkt auch einer möglichen Überhitzung des Heizstabes entgegen und verlängert damit dessen Lebensdauer. Das Temperaturlimit von ca. 70 °C garantiert zudem einen sichereren Betrieb.
Die neue Generation an Heizstäben ist für viele rein elektrisch betriebene Zehnder Bad-Heizkörper erhältlich. Außerdem sind die Heizstäbe im Zubehörprogramm verfügbar, sodass Warmwasser-Cad-Heizkörper damit bauseitig auf Mixbetrieb umgerüstet werden können.
Einen Überblick über die aktuellen Elektrolösungen finden Sie unter https://zgde.gmbh/elektronikplattform.