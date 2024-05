Gabriel Wibmer X ZANIER Handschuhe: Vertrag verlängert

Downhill und Street-Trial Rookie Gabriel Wibmer fährt seit 2018 mit Zanier Handschuhen. Der Familienbetrieb aus Tirol legt viel Wert auf den Dialog mit dem Athleten-Team. Die Sportler sind dazu angehalten, sich in die Produktentwicklung einzubringen, um die Funktionalität der Handschuhe laufend weiter zu steigern. Hauptsächlich arbeitet ZANIER mit Sportlern aus dem Alpenraum. Auch die Großglockner Bergführer Vereine, die Bergrettung Tirol, Athleten wie Benjamin Karl, Patrick Bätz, Manuela Mandl oder Flugsport Athleten wie Roland Brunnbauer und Daniel Kofler und viele mehr zählen zu dieser #zanierfamily. Im Bike-Sport wird außerdem das Tirol KTM Cycling Team unterstützt, um auch im Straßenradsport präsent zu sein.Markus Zanier, CEO ZANIER Sport GmbH: „Nachwuchstalente wie Gabriel Wibmer und das KTM Cycling Team passen zu unserer Philosophie, nur mit den Besten zu arbeiten. Außerdem sind sie im engsten Umkreis zu unserem Unternehmen in Innsbruck, verstehen und teilen unser Mindset und unsere #mymountainpassion. Ich freu mich immer gleichermaßen über gemeinsame Entwicklungsschritte oder sportliche Erfolge.“Seit 2021 gibt es den Gabriel Wibmer Signature Glove, einen Bike-Handschuh, an dessen Entwicklung das Nachwuchstalent intensiv mitgearbeitet hat. Mit Gabriel verbindet der Familienbetrieb außerdem gemeinsame Wurzeln, schließlich war auch die Marke Zanier fast 50 Jahre im Bezirk Lienz zuhause. Gabriels Input zu Design, Farbgebung und vor allem der Funktion der Handschuhe pushte die Produktentwicklung im Mountainbike, Downhill & Enduro Segment.Gabriel Wibmer vereint Geschwindigkeit und Kreativität auf zwei Rädern. Mit 5 Jahren begann er mit Motocross, wechselte dann zur Trial-Disziplin und entdeckte schließlich Downhill Racing. 2016 krönte er sich zum inoffiziellen Weltmeister in der U15 Kategorie. Seither nimmt er an Rennen des UCI Downhill World Cup und dem iXS European Downhill Cup teil. Neben dem Racing pflegt er einen aktiven Social-Media-Auftritt auf YouTube, Tik-Tok und Instagram, wo seine Videos regelmäßig Millionen von Aufrufen generieren. Sein bekanntestes Video "Late For School" hat bereits über 14 Millionen Views. Bei seinem aktuellsten Streich fährt Gabriel mit einem Gravel-Bike über einen Bike-Trail gibt allen Radsportlern im Gelände Sicherheit: Die Innenhand aus speziell-perforiertem Amara mit Silikondruck sorgt für ordentlich Grip. 4-Wege Stretch und Gummibund am Handgelenk machen den Handschuh sehr komfortabel, natürlich ist das Modell touchscreen-kompatibel. Gabriels persönliches, sehr lässiges Design: Seine persönliche Signature-Farbe in Kombi mit Weiss und Schwarz, seine Unterschrift auf Ober- und Innenhand in Silikonprint.Gabriel Wibmer: „Mit diesen Handschuhen ist man für jeden Sport optimal ausgestattet, bei dem man einen Lenker in der Hand hält. Ich nehme die Handschuhe für Downhill und Trial Bike genauso wie Motocross - ein echtes Allround Modell.“