Entspannung und Selbstfindung: Mehrtägige Yoga-Retreats im malerischen Allgäu

Raum Oberstaufen/Sonthofen: Liebhaber von Yoga, Meditation und Erholung sind eingeladen, an den einzigartigen Yoga-Retreats teilzunehmen, die eine bewusste Auszeit vom Alltag bieten und die Möglichkeit schaffen, in die eigene Tiefe hin zur inneren Quelle einzutauchen.



Für wen sind die Yoga-Retreats von Anja-Keerthi geeignet?



Die Yoga-Retreats richten sich an alle, die eine bewusste Auszeit suchen und sich selbst neu entdecken möchten. Sowohl Anfänger ohne Vorkenntnisse im Yoga als auch erfahrene Praktizierende der Hatha-Yoga Asanapraxis werden hier eine bereichernde Erfahrung machen.



Wo finden die Retreats statt?



Die Retreats finden in verschiedenen malerischen Orten im Allgäu statt, jeder sorgfältig ausgewählt aufgrund seiner natürlichen Schönheit und Ruhe. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, die Annehmlichkeiten der ausgewählten Unterkünfte zu genießen, darunter komfortable Zimmer, Wellness-Einrichtungen und köstliche vegan-vegetarische Verpflegung.



Die Veranstaltungen zielen darauf ab, die drei Aspekte Asanas (Körperhaltungen), Pranayama (Atemtechniken) und Meditation erlebbar und leicht zugänglich zu machen. Die Teilnehmer werden unterstützt, mit Freude, Leichtigkeit und Mühelosigkeit zu praktizieren. Die Retreats versprechen Tage der Entspannung, Stärkung sowie neuen Erkenntnissen, um mit neuer Kraft und voller Vertrauen in den Alltag zurückzukehren.