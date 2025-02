Yamaha übergibt die ersten 30 Yamaha Ténéré 700 an die Bundeswehr

Im Bundeswehrkraftfahrausbildungszentrum im bayrischen Kümmersbruck wurden am 03.02.2025 die ersten 30 von 250 Yamaha Ténéré 700 an die Fahrschulsausbildungsgruppe übergeben.



Die Bundeswehr hat sich in einer Ausschreibung für das Allround-Talent Yamaha Ténéré 700 entschieden. Es ist das Motorrad, welches am besten die unterschiedlichen Einsatzzwecke der Kradmelder und Feldjäger abdeckt. Ein weiteres Entscheidungskriterium war die bewährte Robustheit der Ténéré und ihre hohe Zuverlässigkeit in extremen Bedingungen.



Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten sich auf dem Standortübungsplatz von diesen Qualitäten direkt überzeugen, als die Fahrlehrer des Kraftfahrausbildungszentrum bei Minusgraden ihre neuen Fahrzeuge vorstellten.



Die Ténéré 700 wird bei Yamaha Motor Manufacturing Europe in Frankreich gebaut und für den speziellen Einsatz bei der Bundeswehr in der deutschen Niederlassung umfassend an deren Bedürfnisse angepasst. Neben einer umfangreichen Schutzausstattung, einer Sonderlackierung in Oliv und speziellen Heizgriffen für den Wintereinsatz wurde auch eine „Blackout“-Schaltung verbaut. Für den Einsatz als Motorrad der Feldjäger wurde zusätzlich eine Sondersignalanlage integriert.



Wachsende Bedeutung der Motorräder bei der Bundeswehr



Motorräder werden im Militär als sogenannte Kradmelder genutzt, um im Gefecht taktische Anweisungen oder Befehle zu übermitteln. Besonders in unwegsamem Gelände tragen die Kradmelder dazu bei, den Informationsfluss aufrechtzuerhalten – selbst dann, wenn Datenfunk, Netzwerke oder das Internet ausfallen. Die Bedeutung der Kradmelder in der Bundeswehr gewinnt aktuell im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung immer mehr an Relevanz. Neben der Übermittlung von Informationen dienen die Militär-Motorräder auch der Absicherung von Marschkolonnen. Zudem setzen Feldjäger sie für militärpolizeiliche Aufgaben ein, beispielsweise bei Eskorten für Politiker und Staatsgäste.



Die Yamaha Ténéré 700



Yamahas Ténéré-Baureihe bedarf keiner besonderen Vorstellung. Das Motorrad, das über Jahre die zermürbende Rallye Paris-Dakar dominierte, zählt zu den ikonischsten Modellen in der Geschichte von Yamaha. Die Ténéré 700 wird vom bewährten CP2-Motor angetrieben und bietet mit ihrem geringen Gewicht, ihrer hohen Agilität und ihrer legendären Zuverlässigkeit ein unschlagbares Paket für echte Abenteuer. Nach ihrer Vorstellung wurde sie auf Anhieb ein großer Erfolg und hat die Welt des Adventure-Motorradsports nachhaltig geprägt. Die Ténéré 700 ist nach wie vor das meistverkaufte Motorrad ihrer Klasse.

