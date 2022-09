Yamaha stellt drei neue eBikes als ‚Eigenmarke‘ in den Segmenten MTB, Offroad und Urban vor

Als einer der führenden Hersteller im Bereich der persönlichen Mobilität auf dem Land, auf dem Wasser und im Schnee hat Yamaha die Welt der Motorräder, Motorroller, Wasserfahrzeuge und Schneemobile mit einigen der revolutionärsten neuen Designs und bahnbrechenden Konzepten nachhaltig verändert.Yamaha hat sich der Entwicklung innovativer neuer Produkte verschrieben, die Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt ein aufregendes und inspirierendes 360-Grad-Erlebnis bieten können. Mit seiner nahezu 70-jährigen glanzvollen Geschichte hat der Hersteller sich seinen Ruf von Qualität der Spitzenklasse, bemerkenswerter Leistung und modernstem Design erworben – und nun ist Yamaha mit Entwicklungen der nächsten Generation, die jedem ein besonderes neues Gefühl von Freiheit und Freude schenken, voll und ganz für den Übergang in die elektrische Zukunft bereit.Vor fast 30 Jahren hat Yamaha das weltweit erste Serien-eBike vorgestellt. Das Original-PAS von Yamaha war ursprünglich für die Wege zur Arbeit und zum Einkaufen gedacht. Es war ein revolutionäres, neues Konzept, das als Initialzündung für die gesamte eBike-Bewegung in die Geschichte eingehen wird. Mit dem PA26-Erlebnis begann Yamaha seinen Weg, der das Unternehmen im Laufe der letzten drei Jahrzehnte zu einem der großen eBike- Hersteller für den japanischen Markt sowie zu einem der wichtigen Lieferanten von eBike- Systemen machte, die viele der heute auf dem europäischen Markt verkauften eBikes antreiben.Die Anfang 2022 angekündigte Switch ON-Strategie von Yamaha bestätigt den Einstieg des Unternehmens in die Welt der Elektromobilität und unterstreicht die Ambitionen, einer der führenden Hersteller auf dem Markt für Zweirad-Elektrofahrzeuge zu werden. Mit dem Ziel, eine neue Generation von Kunden zu inspirieren, die auf der Suche nach einem emissionsfreien Fortbewegungsmittel für Sport, Freizeit und Beruf sind, bietet die kommende Yamaha Palette von eBikes, Scootern und Pedelecs eine neue Dimension der persönlichen Mobilität.Eines der aufregendsten, neuen Kapitel in der Geschichte von Yamaha wird mit der Vorstellung von drei mit Spannung erwarteten neuen eBikes für 2022 geschrieben, die die Bereiche MTB, Gravel und Urban abdecken.Die Erfahrung des Unternehmens in der Produktion von eBikes und kompakten Antrieben ist unübertroffen, und das neue Yamaha Angebot wurde mit den Antriebseinheiten der PWSerie ganzheitlich entwickelt und ist von der dynamischen DNA des Unternehmens geprägt.Das Moro 07, das Wabash RT und das CrossCore RC sind zugeschnitten auf eine große Bandbreite von Fahrern, angefangen bei Personen, die bereits Besitzer von Yamaha Motorrädern und Rollern sind und die starken Markenwerte schätzen, bis hin zu Kunden, die auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in Kombination mit bewährter Technologie sind. Die eBikes können bei exklusiv ausgewählten Yamaha Motorradhändlern Probe gefahren werden. Die Bestellung erfolgt ausschließlich über den Yamaha Webshop.Das Moro 07 ist Yamahas Premium-eMTB mit einem einzigartigen Design mit Dual Twin- Rahmen und drehmomentstarkem PW-X3-Antrieb, der für eine sanfte und dabei kraftvolle Leistung auf den bergigen Single Tracks entwickelt wurde.Die neue Generation des PW-X3 ist Yamahas kleinste, leichteste und leistungsstärkste Antriebseinheit mit einem Gewicht von nur 2,75 kg und hat ein ultrakompaktes Design, das einen schmalen Q-Faktor bietet, der es dem Fahrer ermöglicht, die bestmögliche Leistung zu erzielen. Ein wesentliches Merkmal des PW-X3 ist die Zero Cadence-Technologie, die bei der geringsten Pedalbetätigung für eine spontane Leistungsabgabe sorgt, was dem Fahrer in den engsten Situationen echte Vorteile bietet.Mit einer Leistung von 85 Nm bietet diese in ihrer Klasse führende Antriebseinheit ein hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und liefert eine hohe Leistung bei hoher Trittfrequenz für eine starke Performance an extremen Steigungen und in sandigem oder schlammigem Gelände.Ein wesentliches Merkmal des Moro 07 ist das leichte Gefühl, das der PW-X3-Antrieb bei Geschwindigkeiten über 25 km/h vermittelt. Dies wurde durch die Verwendung neu entwickelter Gänge und Freiläufe erreicht, die den mechanischen Verlust reduzieren und für ein natürliches und reaktionsschnelles Gefühl beim Treten bei höheren Geschwindigkeiten sorgen.Dieses hochwertige eMTB wurde entwickelt, um ein exzellentes Allround-Handling zu bieten, das es dem Fahrer ermöglicht, neue Herausforderungen in schwierigstem Gelände zu meistern - von technischen Singletracks bis hin zu schnellen Waldwegen. Ein wesentliches Merkmal ist der einzigartige Dual Alu-Rahmen mit zwei Ober- und Unterrohren, die für eine fein abgestimmte Steifigkeitsbalance sorgen und somit ein souveränes Fahrwerkshandling mit viel Feedback von der Strecke und präzisem Fahrgefühl bieten.Der Dual Twin-Rahmen des Moro 07 wurde zusammen mit dem PW-X3-Antrieb entwickelt und ist damit das erste ganzheitlich entwickelte Premium-eMTB. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht des Antriebs haben es den Yamaha-Ingenieuren ermöglicht, ideale Rahmen-Dimensionen zu erreichen, insbesondere eine hervorragende Bodenfreiheit und einen kompakten Radstand für mehr Agilität.Die geringe Baugröße des PW-X3 ermöglichte auch die Entwicklung einer innovativen, neuen Hinterradfederung mit 150 mm Federweg und zwischen den beiden Oberrohren montiertem RockShox Super Deluxe Select + Federbein. Die RockShox LYRIK SELECT Charger-Gabel bietet 160 mm Federweg für ein sicheres Fahrverhalten vorn und die 27,5 x 2,6-Zoll-Reifen von Maxxis sorgen für die nötige Traktion für ein effektives Fahren mit einem hohen Maß an Rückmeldung von der Strecke. Die Magura MT5 Bremsen bieten feinfühlige Bremskraft und das Shimano XT 1x12 Premium-Schaltwerk sorgt für sanftes Schalten und effektiven Vortrieb.Das am Vorbau montierte Yamaha Interface X bietet einen aufgeräumten Cockpit- Lenkerbereich und hat ergonomische Tasten für die Unterstützungswahl sowie eine farblich gekennzeichnete Anzeige für den Unterstützungsmodus und den Ladezustand des integrierten Yamaha 500-Wh-Akkus. Die Bluetooth® Low Energy-Technology ermöglicht Smartphone-Konnektivität über kompatible Apps und das Interface X ist mit vielen Fahrradcomputer-Marken kompatibel.Das Moro 07 wird in drei Größen angeboten und ist in Icon Blue und Raven/Silver erhältlich.Entwickelt für anspruchsvollstes Gebirgs- und Singletrail-GeländeDynamische Yamaha DNAGanzheitliche Entwicklung von Antriebseinheit und RahmenYamaha Dual Twin-Rahmen mit doppelten Ober- und UnterrohrenKompakter und leichter PW-X3 Antrieb – nur 2,75 kgYamaha Zero Cadence-TechnologieHohe Leistung bei hoher TrittfrequenzQuad-Sensor-Technologie85 Nm DrehmomentSchmaler Q-FaktorIntegrierter GeschwindigkeitssensorAutomatischer UnterstützungsmodusWalk-Assist-FunktionDirektantrieb23,8 kg in Größe MIntegrierter Yamaha 500 Wh-AkkuYamaha Interface X ermöglicht Smartphone-KonnektivitätRockShox LYRIK SELECT Charger Gabel, 160 mm FederwegRockShox Super Deluxe Select Federbein, 150 mm FederwegMagura MT5 BremsenShimano XT 1x12 SchaltungMaxxis 27,5 x 2,6 Zoll-ReifenIn drei Rahmen Größen erhältlichIcon BlueRaven/SilverMit seinem stylischen und gleichzeitig funktionalen Design ist das Yamaha Wabash RT ein schlankes, neues Gravel Bike, das Fahrer anspricht, die Spaß, Freiheit und Freundschaften als integralen Bestandteil des gesamten Fahrerlebnisses schätzen. Der besondere Wert des Wabash RT besteht darin, dass es Fahrern die Möglichkeit bietet, heraus aus der Stadt oder dem Vorort zu gelangen und neue Orte zu entdecken und dabei jede Sekunde der Fahrt zu genießen – denn der Weg ist das Ziel.Das Wabash RT hat ein schlankes und elegantes Rahmendesign mit moderner Geometrie.Dieses Design wurde für eine sichere und angenehme Fahrt mit einem Gefühl von Leichtigkeit auf Asphalt und Schotter entwickelt.Durch Yamahas meistverkaufte PW-ST-Antriebseinheit werden max. 70 Nm Leistungsunterstützung bereitgestellt. Die Zero Cadence-Technologie bietet ein kraftvolles Drehmoment für den Antriebsstrang, sobald sie eine Pedalbelastung durch den Fahrer erfasst. Wabash RT Fahrer werden auch den automatischen Unterstützungsmodus schätzen, der die Quad-Sensor- und Steigungssensor-Technologien verwendet, um zusätzliche Leistung bei Bergauf-Fahrten oder bei Gegenwind zu bieten.Die Rahmenergonomie ist auf entspanntes und komfortables Fahren ausgelegt, und die gefederte einstellbare Sattelstütze (60 mm Federweg bei L/M, 40 mm bei S) gibt dem Fahrer die Möglichkeit, die am besten zu Körperbau und Stil passende Position einzunehmen.Reifen und Räder sind für eine Umrüstung auf Schlauchlosbetrieb vorbereitet, und der integrierte 500 Wh-Akku sowie die kompakte Antriebseinheit verschmelzen nahtlos mit dem Rahmen, um diesem neuen Gravel Bike einen eleganten Look zu verleihen.Der Rahmen und die Antriebseinheit an sämtlichen Yamaha eBikes, einschließlich des Wabash RT, wurden als Einheit entwickelt, um die beste Ausgewogenheit zwischen Leistungsentfaltung und Handlingeigenschaften zu erhalten. Dies ist ein Schlüsselfaktor für das extrem natürliche, komfortable und leichte Fahrerlebnis des Wabash RT.Dieses neue Gravel Bike bietet eine starke Gesamtspezifikation bei einem vernünftigen Preis und macht es zu einer attraktiven Option für Fahrer, die die echten, bewährten Yamaha Design- und Fertigungsqualitäten zu schätzen wissen.Das Display A von Yamaha wurde passend für die Bedürfnisse von Gravel Bike-Fahrern entwickelt und bietet leicht ablesbare, essentielle Informationen in einem einfachen, großformatigen LCD-Display, das einen Geschwindigkeitsmesser, eine Ladestandanzeige, die Einstellung des Unterstützungsmodus, einen Tageskilometerzähler, einen Kilometerzähler und die Reichweite enthält. Für zusätzlichen Komfort kann der Unterstützungsmodus per Knopfdruck geändert werden.Das Wabash RT wird in drei Größen angeboten und ist in Blue Steel erhältlich.Schönes Design mit hoher FunktionalitätHoher Fahrspaß, einfach in der Handhabung auf der Straße und auf SchotterSchlankes, elegantes und modernes Rahmen-DesignModerne FahrwerksgeometrieMeistverkaufte, geräuscharme PW-ST-Antriebseinheit – nur 3,4 kgAutomatischer UnterstützungsmodusSteigungssensorBenutzerfreundliche Display A-BedieneinheitYamaha Zero Cadence-TechnologieQuad-Sensor-Technologie70 Nm max. Drehmoment21,4 kg in Größe MIntegrierter Yamaha 500 Wh-AkkuDisplay AShimano GRXSchlankes, elegantes und modernes Rahmen-DesignModerne Geometrie mit fahrerfreundlichem CharakterIn drei Größen erhältlichBlue SteelDas CrossCore ist ein vielseitiger Allrounder. Es ist funktional, stilvoll, bietet einen hervorragenden Wert, starke Leistungen und wurde als ideales Alltags-Fahrrad für alle Fahrer entwickelt, ob jung oder alt.Das CrossCore ist ein zugängliches Allround-Rad, das für ein breites Spektrum von hauptsächlich im urbanen Bereich wohnenden Kunden konzipiert wurde, die ihren Lebensstil verändern möchten und in Erwägung ziehen, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu pendeln. Und mit einer Vielfalt des einfach zu montierenden erhältlichen Trekking-Zubehörs ist das CrossCore RC ein ideales Bike für Tage draußen auf dem Land oder auch längere Ausflüge.Das Yamaha CrossCore RC nutzt viele der Vorteile der modernen Technologie, die bei einigen der Premium-eMTBs zu finden sind, einschließlich der Zero Cadence-Technologie und des automatischen Unterstützungsmodus mit Steigungssensor, der die Fahrt einfacher und angenehmer macht – insbesondere bei Anstiegen oder Gegenwind.Der Antrieb erfolgt über die hochwertige Shimano SL-M2010-9R-Kettenschaltung mit dem meistverkauften, geräuscharmen PW-ST-Antrieb, der ein maximales Drehmoment von 70 Nm liefert und von einem 500-Wh-Akku versorgt wird, der sowohl auf der Straße als auch auf unbefestigten Wegen eine starke Leistung liefert.Sein smartes Design verleiht ihm das schlichte Aussehen, wie es von vielen Pendlern geschätzt wird, die einen dezenten Stil bevorzugen. Die Funktionalität wird von der Display A-Bedieneinheit von Yamaha vervollständigt, die essentielle Informationen in einem großformatigen Display darstellt.Mit seinem einfachen Handling, der großen Vielfalt an optionalen Artikeln für Trekking- und Pendelverkehr-Einsatz sowie dem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist das CrossCore RC eine extrem attraktive Option für alle, die persönliche, emissionsfreie Alltagsmobilität suchen.Das CrossCore RC wird in drei Größen angeboten und ist in Shiver White und Urban Sage erhältlich.Funktionaler, vielseitiger und erschwinglicher AllrounderAlltäglicher Gebrauch für alle FahrerHervorragendes Preis-/LeistungsverhältnisSmartes „Inside Out“-DesignMeistverkaufte PW-ST-Antriebseinheit – nur 3,4 kgGeräuscharmes DesignAutomatischer UnterstützungsmodusSteigungssensorYamaha Zero Cadence-TechnologieQuad-Sensor-Technologie70 Nm max. Drehmoment23,9 kg in Größe MIntegrierter Yamaha 500 Wh-AkkuDisplay AShimano BL-MT200Zwei Farboptionen: Shiver White und Urban SageIn drei Größen erhältlichDie neuen Modelle Moro 07, Wabash RT und CrossCore RC sind ab Ende 2022 in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich. Die Preise können je nach Land variieren.Weitere Informationen sind über www.yamaha-motor.de erhältlich.Yamaha bietet ein umfassendes Sortiment an Originalzubehör, mit dem Fahrer ihr eBike an ihren Lebensstil und ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können. Das Sortiment wird ständig weiterentwickelt. Vollständige Detailinformationen findet man unter www.yamahamotor.de Zeitgleich mit der Einführung eines kompletten Sortiments an Zweirad-Elektrofahrzeugen, von eBikes bis hin zu Rollern und Pedelecs, hat Yamaha auch seine Initiative verstärkt, bis zum Jahr 2035 kohlenstoffneutraler Hersteller zu werden. Hierdurch unterstreicht Yamaha, dass der Hersteller bereit und in der Lage ist, die Herausforderung anzunehmen und voll und ganz in das neue Zeitalter der Elektrofahrzeuge einzusteigen, das die urbane Mobilität und vieles mehr neu gestaltet.Um sicherzustellen, dass jeder Kunde das höchste Maß an Zufriedenheit bereits ab der ersten Anfrage über den Kauf bis hin zur Lieferung seines neuen eBikes erlebt, hat Yamaha ein Omnichannel-Vertriebssystem entwickelt, das ein nahtloses Kauferlebnis vom Anfang bis zum Ende bietet.Das Herzstück dieses Systems ist eine neue eCommerce-Plattform, die mit dem neuen Netz von Yamaha eBike Experience Centern (YEEC) zusammenarbeitet. Diese YEECs sind ausgewählte und speziell geschulte Yamaha Motorradhändler.Durch das Omnichannel Vertriebs-System kann der Kunde beim YEEC das eBike hautnah erleben, eine Probefahrt durchführen und sich fachmännisch beraten lassen, bevor er rund um die Uhr seine Bestellung online aufgibt.Bei der Online-Bestellung des eBikes kann der Kunde zwischen der Lieferung nach Hause und der Abholung beim YEEC wählen.Dieses neue System bietet dem Kunden die beste Kombination aus Vor-Ort- und Online- Service. Gleichzeitig beseitigt es die Unsicherheiten, die manchmal mit rein virtuellen Verkäufen verbunden sind.