Yamaha Rennsport Aktivitäten 2024

Yamaha wird sich auch weiterhin als Partner von Deutschlands wichtigster Straßenmotorrad-Rennserie engagieren. Wim Vermeulen, Marketing Manager von Yamaha Motor Deutschland, und Normann Broy, Serienmanager der IDM, einigten sich heute auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit für drei weitere Jahre. Damit ist der Grundstein gelegt, dass auch weiterhin Yamaha Motorräder in den IDM-Prädikatsklassen startberechtigt sind. Das ebnet den Weg für die Detailplanung mit von Yamaha unterstützten Teams in den verschiedenen Klassen.In der Klasse IDM Supersport ist die Yamaha R6 nach wie vor das Maß der Dinge. In dieser aufregenden Klasse wird Yamaha Motor Deutschland in der kommenden Saison vier vielversprechende Talente unterstützen. Ziel ist es, diesen Fahrern eine nachhaltige Unterstützung zu bieten und sie auf ihrem Weg nach oben in der Yamaha Familie bestmöglich zu fördern. Die Supersport-Klasse ist ein wichtiger Schritt für Fahrer im bLU cRU Nachwuchsprogramm von Yamaha, von wo aus sie den realistischen Schritt in die Supersport-WM, die Langstrecken-WM EWC oder die IDM Superbike machen können.In der Königsklasse des Deutschen Motorradsports, der Klasse IDM Superbike, war 2023 ein herausforderndes Jahr für die Yamaha R1. Der Plan sieht daher vor, die Entwicklung der IDM-Version der R1 weiter voranzutreiben und die Saison 2024 zum Sammeln von Daten zu nutzen, um 2025 den Fokus auf den IDM-Titel zu richten. Yamaha freut sich, bekannt geben zu können, dass schon für die Saison 2024 mindestens zwei neue IDM Superbike Teams auf die R1 vertrauen.Das vollständige Line-Up der von Yamaha Motor Deutschland unterstützten Teams und Fahrer in den IDM Prädikatsklassen wird in Kürze bekanntgegeben.Mit dem bLU cRU Programm setzt Yamaha international auf nachhaltige und langfristige Nachwuchsförderung, indem junge Talente intensiv gecoacht werden und sie sich so mit Yamaha als starkem Partner erfolgreich in den verschiedenen Klassen etablieren können. Ziel ist es, Nachwuchsfahrer innerhalb der Yamaha Familie bei ihrem Aufstieg zu unterstützen – auch in internationale Rennserien. Auch Yamaha Motor Deutschland engagiert sich stark in diesem Bereich und setzt die bLU cRU Philosophie mit Projekten wie gecoachte Nachwuchs-Rennserien oder der bLU cRU Academy in der IDM um. In der kommenden Saison wird Yamaha gleich acht deutschsprachige Fahrer in den IDM Prädikatsklassen unterstützen und fördern. Die Namen der Fahrer werden im Zuge der Vorstellung der unterstützen Teams veröffentlicht.Nach zwei erfolgreichen Saisons des Yamaha R7 Cups – letztes Jahr erstmals im Rahmen der IDM – geht der Yamalube Yamaha R7 Cup 2024 mit neuem Namen in die dritte Runde. Der Umfang des Kalenders wurde dabei von fünf auch sechs Saisonrennen im Rahmen der IDM, plus ein Auftakttraining unmittelbar vor dem ersten Rennen angehoben. Auch in der kommenden Saison gibt es wieder attraktive Komplettpakete, bestehend aus rennfertig aufgebauter R7, IXS Maßlederkombi, Shark Helm, Yamaha Zelt und vielem mehr. Fahrer, die sich noch bis Ende des Jahres für die Teilnahme entscheiden, profitieren dabei von einem Early-Bird-Tarif. Ziel ist es, 30 bis 35 Fahrer an den Start zu bringen. Auf die besten Fahrer des Deutschen Cups wartet wieder eine Einladung zum R7 Superfinale: einem Internationalen Vergleich im Rahmen einer WM-Veranstaltung. Informationen, Preise, Kalender und die Anmeldemöglichkeit gibt es ab sofort auf www.yamaha-racing.de Ab 2025 wird es auch in Deutschland wieder einen Yamaha R3 Cup geben, um junge Talente bei ihrem Einstieg ihn den ambitionierten Rennsport zu unterstützen. Dieser wird ein wichtiger Bestandteil des Deutschen bLU cRU Programms sein und sich an Fahrer zwischen 14 und 18 Jahre richten. Zeitgleich wird dann das Mindestalter des Yamalube Yamaha R7 Cups von 18 auf 16 Jahre heruntergesetzt, um einen Aufstieg aus dem R3 Cup zu vereinfachen. Maximal 30 Piloten werden dann in einem Auftakttraining und sechs Saisonrennen ihr können unter Beweis stellen und werden dabei von hochkarätigen Riding Coaches auf die nächsten Schritte ihrer Karriere vorbereitet. Die Anmeldung für den Yamaha R3 Cup wird im Juni 2024 starten.Nach reichlicher Überlegung entscheidet sich Yamaha Motor Deutschland, das Engagement als offizieller Partner von Twin Cup und Pro Superstock Cup nicht fortzuführen. Yamaha hat lange als strategischer Partner in beide Cups investiert. Durch die professionelle Organisation und das weiterhin ungebrochen große Interesse aus der Rennsport-Szene an Racing mit unverkleideten Maschinen, wird sich der Twin Cup 2024 auch ohne Yamaha als offiziellen Sponsor weiter entwickeln. So kann sich Yamaha stärker auf die Entwicklung des R7 Cups und die Organisation des neuen R3 Cups fokussieren. Da sowohl für die IDM Superbike als auch für den Pro Superstock Cup das FIM Superstock Reglement als grundlegende Basis dient, sind sich die Fahrzeuge beider Klassen in technischen Standards relativ ähnlich. Yamaha hat sich daher entschieden, den Fokus auf die Entwicklung von Fahrer und Teams in der IDM Superbike zu legen.