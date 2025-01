Yamaha Racing und Apreco TKRP präsentieren neues Design beim ersten Test in Jerez.

Das Apreco-TKRP-Team hat seine erste offizielle Testphase mit einem vier-tägigen Test in Jerez erfolgreich abgeschlossen. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen wurden alle Systeme umfassend getestet und erste grundlegende Abstimmungen für trockene sowie nasse Bedingungen vorgenommen. Im Rahmen dieses Tests präsentierte Yamaha gemeinsam mit dem Team das neue Design für die Saison 2025.



Corine Brandhorst, Teammanagerin: "Diese Woche haben wir das Fundament für die kommende Saison gelegt, dass ich gemeinsam mit Ten Kate, Yamaha und unseren beiden Fahrern Twan Smits und Lennox Lehmann weiter ausbauen möchte. Beide Fahrer passen perfekt in unsere neue Teamstruktur, und wir konnten nach einem erfolgreichen Shakedown bereits erste Entwicklungen an den Motorrädern vornehmen. Die Präsentation des neuen Team-Designs ist ein besonderer Moment, da sie den frischen Start unseres Teams symbolisiert."



Twan Smits, Superbike: "In Almería konnte ich erstmals mit der R1 GYTR testen. In Jerez habe ich zunächst auf dem gleichen Bike trainiert, um mich mit der Strecke vertraut zu machen. Der Wechsel auf meine neue R1 in IDM-Spezifikation war dann eine überraschende Erfahrung – mehr Leistung, bessere Bremsen und umfangreichere elektronische Möglichkeiten. Dieses Bike macht unglaublich viel Spaß, und ich freue mich bereits auf den nächsten Test, um weitere Fortschritte zu erzielen. Der Wechsel von der Supersport- zur Superbike-Klasse war definitiv die richtige Entscheidung. Ich spüre ein enormes Potenzial in diesem Paket und genieße es, als Underdog zu starten."



Lennox Lehmann, Supersport: "Es gibt die R6 – und dann gibt es die R6. Letztes Jahr fuhr ich eine Yamaha-entwickelte R6, betrieben von Kofler. Jetzt sitze ich auf einer R6 von Ten Kate, und sie fühlt sich in vielerlei Hinsicht anders an. Optisch unterscheidet sich das Display, aber auch das Kurvenverhalten hat sich verändert, sodass ich deutlich später bremsen kann. Und sie ist definitiv lauter, mit Pops und Bangs in jeder Kurve. Ich muss mir noch einen Namen für sie überlegen – mein Team hat mir bereits den Spitznamen 'Crazy Hamster' verpasst."



Sandro Cortese, Road Racing Sporting Specialist Yamaha: "In gewisser Weise ist dies eine neue Version eines bereits etablierten IDM-Teams. In den letzten Tagen habe ich deutlich gesehen, wie alle Komponenten zusammenkommen. Apreco bringt strategische Vision und Leidenschaft ein, während Ten Kate mit immensem Wissen und Erfahrung unterstützt. Die strukturierte Arbeitsweise in der Box ist besonders für junge Fahrer wie Twan und Lennox entscheidend. Beide sind talentierte Fahrer mit großem Potenzial, die Zeit zum Wachsen brauchen. Ihr Fitnesslevel und ihre Fokussierung haben mich beeindruckt."



Wim Vermeulen, Marketing Manager Yamaha: "Das neue Design ist eine Zusammenarbeit zwischen Yamaha, Apreco und unseren Fahrern. Unser charakteristisches Yamaha Racing Blau zeigt die Zugehörigkeit zu unserer Racing-Familie als offizielles 'Supported Team'. Weiß ist ein wichtiger Bestandteil des Apreco-Corporate-Designs und betont die Verbindung zur Apreco-Familie. Eine besondere Note: Beide Fahrer haben ihre eigene Akzentfarbe. Twan entschied sich für fluoreszierendes Rot, das seine enge Bindung zu Apreco unterstreicht. Lennox bleibt seinem bekannten Pink treu – passend zu seinem Anzug, Helm und seiner Startnummer. Der Test in Jerez hat gezeigt, dass Team, Motorräder und Fahrer hervorragend zusammenarbeiten. Nun braucht es Zeit, um weiter zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln. Besonders die Dynamik zwischen Twan und Lennox ist einzigartig und außergewöhnlich."



Für die Vorbereitung auf die IDM-Saison 2025 stehen vier weitere Testevents an – drei in Spanien und eines in Deutschland. Das Team ist bereit für eine erfolgreiche Saison!

(lifePR) (