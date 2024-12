Yamaha Racing - Apreco überrascht mit neuem Fahrerteam für 2025

Apreco stellt sich für 2025 neu auf und macht den nächsten Schritt mit Unterstützung von TenKate und Yamaha Motor Deutschland zusammen mit Twan Smits in die IDM SuperBike. Außerdem wechselt der deutsche Fahrer Lennox Lehmann das Team, um sich 2025 ganz auf den Gewinn der Meisterschaft in der SSP600-Klasse zu konzentrieren.



Teammanagerin Corine Brandhorst: 2024 war ein schwieriges Jahr für unser Team und mich. Das Jahr begann mit dem Tod von Evert Blom, der den Grundstein für dieses Team gelegt hat. Wir haben zusammen mit TenKate und Yamaha Motor Deutschland hart daran gearbeitet, eine Strategie für die kommenden Jahre zu entwickeln, uns von einigen Leuten in unserem Team zu verabschieden und eine komplett neue Struktur aufzubauen. Ich bin sehr stolz auf die Unterstützung, die wir von beiden Partnern TenKate und Yamaha erhalten haben, die uns den Schritt in die SuperBike-Klasse mit Twan ermöglicht haben. Mit Lennox Lehmann haben wir einen würdigen Nachfolger in unserem Team gefunden, der 2025 mit der R6 an den Start gehen und dann 2026 als erster Fahrer auf die neue R9 umsteigen wird. Lennox wird bereits im Jahr 2025 ein Testprogramm mit der R9 absolvieren, um sich auf die Saison 2026 vorzubereiten. Die Ziele für 2025 sind ehrgeizig, aber realistisch. Lennox wird 2025 um den Titel kämpfen und Twan wird am Ende der Saison bei den Rennen unter den ersten fünf zu finden sein, wobei ein Podiumsplatz nicht ausgeschlossen werden sollte.



Twan Smits (IDM SuperBike): Das hätte Evert sehen sollen! Dies war meine erste Reaktion, als ich den Vertrag mit Yamaha unterschrieben habe und im Namen von Yamaha und Apreco den Schritt zur IDM SuperBike machen darf. Ich habe jetzt den ersten Test mit der R1 absolviert und bin immer noch beeindruckt, wie einfach das Motorrad zu handhaben ist. In den kommenden Monaten werde ich nicht weniger als 20 Trainingstage auf der R1 absolvieren, sodass ich optimal auf die Saison 2025 vorbereitet sein werde. Im ersten Jahr wird es vor allem darum gehen, das Motorrad zu verstehen und mit der Unterstützung von TenKate und Yamaha weiterzuentwickeln, damit wir 2026 eine echte Chance auf den Titel haben werden - wir müssen es erzwingen!



Lennox Lehmann (IDM SuperSport): Ich habe einen langfristigen Vertrag mit Yamaha als bLUcRU Fahrer und in den letzten Monaten habe ich viel mit Wim und Sandro über meine Zukunft gesprochen und darüber, wohin ich mich weiterentwickeln und mich verbessern möchte. Am Ende sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Apreco das beste Team ist, mit dem ich in den nächsten Jahren arbeiten kann. Das Ziel für 2025? Wir müssen den Titel gewinnen! Um dies möglich zu machen, habe ich gemeinsam mit Twan und Corine ein umfangreiches Trainingsprogramm absolviert. An ein neues Team muss man sich immer erst gewöhnen, aber ich muss sagen, dass ich mich bei Apreco vom ersten Tag an wohlgefühlt habe und auch die Zusammenarbeit mit Twan sehr gut funktioniert, denn wir sind beide ein bisschen „verrückt“!



Wim Vermeulen (Marketing Manager Yamaha): Nach dem Relaunch unseres Rennprogramms im Jahr 2024 haben wir hart daran gearbeitet, den nächsten Schritt für 2025 zu machen, wo wir den Fokus unseres Programms weiter schärfen. Es ist klar, dass wir nächstes Jahr den Titel in der SSP600 mit zwei Teams und zwei Fahrern verteidigen werden. Außerdem werden wir uns 2025 auf die Einführung der neuen R9 in die IDM für 2026 vorbereiten. Die Erkenntnisse, die TenKate 2025 in der WSSP gewinnen wird, werden ein Schlüssel für den Erfolg in der IDM im Jahr 2026 sein. Es ist allgemein bekannt, dass wir unsere Ziele in der IDM SuperBike nicht erreicht haben. Daher werden wir im Winter gemeinsam mit all unseren Partnern hart daran arbeiten, um unsere Ergebnisse zu verbessern, denn die R1 hat unheimlich viel Potenzial. Die Kombination aus Apreco, Yamaha, TenKate, Twan und Lennox ist eine der stärksten Kooperationen, die ich je erlebt habe und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit.



Sandro Cortese (Road Racing Sporting Specialist, Yamaha): Zunächst einmal möchte ich Twan, den verdienten SuperSport-Meister von 2023, offiziell in unserem bLU cRU-Talentprogramm willkommen heißen! Mit Twan und Lennox wird Apreco eines der jüngsten Fahrerteams in der IDM haben. Dass wir mit Twan nun den Schritt zum SuperBike machen, zeigt sein Talent und seine unglaublich steile Lernkurve, die er gerade durchläuft. Bei einem zweitägigen Shoot-Out-Test mit mehreren Fahrern gehörte er zu den schnellsten Fahrern auf der R1. Außerdem überzeugte mich sein Feedback zum Setup und zur Zusammenarbeit mit der Crew und daher ich bin mir sicher, dass er für diesen Schritt bereit ist. 2025 unter die ersten Fünf zu kommen wird nicht einfach sein, aber das Potenzial ist definitiv da. Über den Winter werden wir die Zeit haben, an vielen Details zu arbeiten, die die Erreichung des Ziels möglich machen sollten. Der Wechsel zu Apreco war für Lennox eine wohlüberlegte Entscheidung, bei der er die Chance hat, Teil eines sehr engagierten Teams zu sein. Lennox ist zwar auch noch sehr jung und dies wird erst sein zweites Jahr in der SuperSport-Klasse sein, aber es ist klar, dass er bereit ist und den Titel gewinnen will!

