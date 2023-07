Yamaha Produktbereich „Off Road Competition“ feiert 50 Jahre YZ

50 Jahre Erfolg. 50 Jahre Innovation. 50 Jahre YZ.





Die brandneue 2024er YZ250F



Yamaha wurde für den Rennsport geboren. Vom ersten Tag an bildete der sportliche Wettbewerb bei Yamaha das Herzstück des Unternehmens. Als vor 50 Jahren die ersten YZ Serien-Motocrossmodelle auf den Markt kamen, gewann das Unternehmen im gleichen Jahr seine erste Motocross-Weltmeisterschaft mit Hakan Andersson auf einem YZM250 Werksmotorrad. Es war der Beginn einer neuen Ära für den Sport. Im zurückliegenden halben Jahrhundert hat sich Yamaha in den Viertakt- und Zweitaktklassen als einer der innovativsten und wettbewerbsfähigsten Hersteller etabliert.



Yamaha feiert diesen bedeutsamen Moment in der Geschichte des Unternehmens mit einer völlig neuen YZ250F, in deren Entwicklung das immense Wissen eingeflossen ist, das in einem halben Jahrhundert Wettbewerb in allen wichtigen GP-Kategorien gesammelt wurde.



Zur Feier von 50 erfolgreichen Jahren, seit die ersten Yamaha YZ-Modelle die Welt des Motocross-Rennsports nachhaltig geprägt haben, bietet Yamaha für 2024 exklusive 50th Anniversary Editions der YZ250F, YZ450F, YZ250 und YZ125 an. Mit weißen Anbauteilen, lilafarbener Sitzbank, schwarzen Rädern und passenden Graphics im Retrostyle geben die Modelle der 50th Anniversary Edition jedem Yamaha Fahrer die Möglichkeit, Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein.

Die Farbgebung der 50th Anniversary Edition ist inspiriert vom markanten Design der YZ250 und YZ125 aus der Mitte der 1990er Jahre, einer Zeit des Umbruchs für Yamahas Motocross-Segment. 1998 folgte die erste YZ mit Viertaktmotor und mit der Farbe „Yamaha Blue“ begann eine neue Ära für die „Off Road Competition“-Modelle des Unternehmens.



Die Vorstellung der neuen YZ250F macht das Yamaha Off Road Competition Programm 2024 stärker denn je - mit einer vielfältigen Auswahl an Viertaktern und Zweiaktern, an Motocross-, Enduro-, Jugend- und Kindermotorrädern.



Die neue Generation der YZ250F: leichter, schärfer und fortschrittlicher



Die YZ250F hat zweifelsfrei bewiesen, dass sie in allen Belangen zu den wettbewerbsfähigsten 250 cm³ Viertakt-Motocrossern gehört. Mit einer herausragenden Erfolgsbilanz im Motocross-Grand-Prix und beim US-Supercross sowie drei aufeinanderfolgenden MX2-Hersteller-Weltmeisterschaften ist dieses Motorrad ein geborener Gewinner.



Für das Modelljahr 2024 stellt Yamaha die neue YZ250F Generation vor, mit einem komplett neuen, auf der YZ450F basierenden Rahmen, ultrakompakten Anbauteilen und mehr Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich. Mit der neuen Power Tuner-App stehen erweiterte Abstimmungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die 2024er YZ250F übernimmt die bewährten Vorzüge des aktuellen Modells, fährt sich jedoch leichter, feinfühliger und schneller.



Komplett neuer Aluminiumrahmen auf Basis der YZ450F



Die neue Generation der YZ250F ist mit einem neuen Aluminiumrahmen ausgestattet, der sich schon bei der aktuellen YZ450F bewährt hat. Er bietet ein leichteres und einfacheres Handling und gibt mehr Feedback. So kann der Fahrer härter pushen und das kraftvolle Drehmoment der YZ250F im unteren bis mittleren Drehzahlbereich besser ausnutzen.



Die entscheidende Verbesserung am neuen Leichtbaurahmen ist die Verlegung des Steuerrohrs, dass jetzt 15 Millimeter niedriger sitzt. Diese bedeutsame Veränderung zentralisiert das Gewicht des Motorrads, das dadurch ein agileres Handling erhält und schnellere Richtungswechsel erlaubt. Das neue Steuerrohr ist zudem dünner und leichter, was zur Reduzierung des Gewichts der neuen YZ250F beiträgt.



Passend zum neuen Steuerrohr sind auch die Rahmenstreben beim 2024er Modell wesentlich niedriger angeordnet und weisen hinten ein neues U-förmiges Profil auf, das die Festigkeitsbalance des Rahmens verändert, um ein ideales Maß an kontrollierter Flexibilität zu erhalten. Mit seinem überarbeiteten Layout, das zu einem niedrigeren Schwerpunkt führt - kombiniert mit einer verbesserten Stoßdämpfung - fördert das neue Fahrwerk das Gefühl der Einheit von Mensch und Maschine und ermöglicht schnellere und agilere Kurvenfahrten.



Komplett neue, schlanke Anbauteile mit flacherer Sitzbank



Völlig neue Anbauteile lassen die YZ250F viel kompakter, leichter und schlanker wirken und tragen dazu bei, das Motorrad unkomplizierter und schneller zu machen. Das gesamt Bodywork ist für 2024 neu und basiert, wie der neue Rahmen, auf dem erfolgreichen Design der aktuellen YZ450F.



Weil die Tankverkleidung 50 mm schmaler ist, kann der Fahrer sein Körpergewicht leichter nach vorne verlagern. Die Bewegungsfreiheit profitiert zusätzlich von der neuen nahtlosen Sitzbank. Diese ist beim 2024er Modell 6 mm schmaler und wesentlich flacher. Der Höhenunterschied zwischen vorderem und hinterem Ende wurde um 15 mm reduziert.



Die kompakte, neu gestaltete vordere Radabdeckung ermöglicht eine bessere Luftzufuhr zu den Kühlern, um deren Effektivität zu optimieren. Die kurze, flache hintere Radabdeckung und die schlanken Seitenverkleidungen verstärken den kompakteren und leichteren Look dieser neuen 250 cm³ Viertakt-Generation.



Überarbeitete Sitzposition



Kleine, aber signifikante Verbesserungen erfuhr die Ergonomie der YZ250F durch Detailänderungen bei der Geometrie der Position des Fahrers. Die neue, flachere Sitzbank ist 5 mm höher, während die Fußrasten 5 mm tiefer sitzen, was insgesamt eine um 10 mm vergrößerte, flexiblere Beinhaltung ergibt. Der Lenker sitzt weiter hinten, näher am Fahrer. Zusammen mit der neuen Sitzbank und den neu positionierten Fußrasten verbessert dies die Ergonomie und macht das Bike leichter beherrschbar. So kann die gesteigerte Agilität des neuen Fahrwerks optimal ausgenutzt werden.



KYB-Federelemente mit optimierten Abstimmungen



KYB-Federelemente gelten als die besten ihrer Klasse. Für 2024 kommen bei der YZ250F eine Gabel und ein Federbein mit Komponenten der neuen Generation zum Einsatz, um die Performance des neuen Rahmens abzurunden. Durch die überarbeitete Dämpfungsabstimmung vorne und hinten werden Schläge besser absorbiert und die Traktion verbessert. Mit der neuen, manuell einstellbaren Druckstufendämpfung an der Telegabel gelingt das Federungs-Setup schneller und sicherer.

Für zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Schmutz schmiegen sich die Gabelholme weiter um die Innenrohre. Damit kein Schmutz eindringt, ist die KYB-Telegabel mit neuen, langen Dichtlippen ausgestattet.



Hinterradbremse mit verbessertem Gefühl



Für die optimale Kontrolle beim Motorcross ist eine möglichst feinfühlige Bremse entscheidend. Aus diesem Grund ist die YZ250F mit einem hinteren Bremsschlauch mit geringerer Steifigkeit ausgestattet. Der Fahrer kann feiner dosiert bremsen und gewinnt dadurch präzisere Kontrolle.



Leistungssteigerung durch effizientes Luftmanagement und die Abstimmung der Kraftstoffeinspritzung



Im neuen, hocheffizienten Ansaugtrakt der YZ250F strömt die Luft jetzt von hinten in die Airbox ein. Dieses System hat sich schon bei der YZ450F bewährt, die damit Rennen des MXGP und der AMA SX gewann. Das neue, kompakte Bodywork hat Luftkanäle in den neuen Seitenverkleidungen, im Rahmen und Tank, die den neuen, runden Hochleistungsfilter mit 30 % mehr Kapazität auf der Frischluftseite versorgen. Damit der Luftstrom besser pulsieren kann, besteht die untere Gehäusehälfte jetzt aus Gummi statt aus Kunststoff. Die Luftzufuhr von hinten in die Airbox trägt zur Leistungssteigerung im mittleren bis hohen Drehzahlbereich des 250 cm³ großen Viertaktmotors mit umgekehrtem Zylinderkopf bei.



Die neue ECU mit überarbeiteten Abstimmungen für Kraftstoffeinspritzung und Zündung optimiert den Leistungszuwachs, der sich durch die verschiedenen Motoranpassungen ergibt. Fahrer, die mit dem aktuellen Modell vertraut sind, werden die höhere Leistung im mittleren bis hohen Drehzahlbereich bemerken. Zusammen mit dem legendären Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich ist die neue YZ250F unter allen Bedingungen noch wettbewerbsfähiger.



Reibungsarme Steuerkette



Um der gesteigerten Leistung Rechnung zu tragen, hat die YZ250F eine neue, reibungsarme Steuerkette, die breiter und langlebiger ist. Der DOHC-Motor hat außerdem neue Nockenwellenräder und neue Kettenspanner-Einstellungen, die die Effizienz des überarbeiteten Motors optimieren.



Neue, einstellbare Traktionskontrolle



Die neue Traktionskontrolle der 2024er YZ250F bietet zwei Eingriffsstufen, kann aber auch deaktiviert werden. Das über die neueste Power Tuner-App zu bedienende System sorgt für bessere Fahrzeugbeherrschung auf nassen oder lockeren Untergründen. So kann sich der Fahrer voll auf die Strecke konzentrieren.



Launch Control System



Mit dem neuen Launch Control System mit Drehzahlbegrenzer-Funktion kann die Höchstdrehzahl der YZ250F beim Rennstart in 500er-Schritten auf einen Wert zwischen 6.000 und 11.000/min festgelegt werden. Diese Launch Control erlaubt es dem Fahrer, mit Vollgas ins Rennen zu starten und sich auf den Holeshot zu konzentrieren.



Wenn das Launch Control System erkennt, dass der Start vorüber ist, schaltet sich der Drehzahlbegrenzer automatisch ab. Auch mit dem Einlegen des dritten Gangs wird das Launch Control System deaktiviert.



Vereinfachte Power Tuner-App der nächsten Generation



Die Yamaha Power Tuner-App ist eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahre. Yamaha zählte zu den Pionieren des kabellosen Motorentunings und bietet nun eine noch einfacher zu bedienende Generation des Systems an. Die Power Tuner-App der 2024er YZ250F hat jetzt eine „Quick Tuning“-Option, bei der die Einstellung per Scrollbar von „Smooth“ bis „Aggressive“ erfolgt. Die neue Generation ist das einfachste und intuitivste System, das je an diesem Bike verwendet wurde – für superschnelle Einstellung an der Strecke.



Auch die neueste Power Tuner Version bietet die 4x4-Matrix, die es Profi-Teams erlaubt, detaillierte Kennfeldänderungen vorzunehmen, um ein Leitungsoptimum zu erreichen. Mit dem neuen Multifunktionsschalter wechselt der Fahrer während des Rennens zwischen zwei hochgeladenen Mappings.



Über die Power Tuner-App können auch die Parameter der Traktionskontrolle und des Launch Control Systems der YZ250F eingestellt werden. Das System kann auch Runde für Runde Daten aufzeichnen, damit Team und Fahrer die Effizienz der unterschiedliche Mappings auswerten können. Obendrein gibt es in der App einen Bereich zum Federungs-Setup, der Tipps und Einstellungsvorschläge bietet, die sich für unterschiedliche Streckenbedingungen eignen.



YZ250F 50th Anniversary Edition



Vor 50 Jahren stieg Yamaha mit seinen ersten Production Bikes in den Motocross-Sport ein. Im zurückliegenden halben Jahrhundert haben sich die YZ-Motorräder in jeder bedeutenden Kategorie unter den besten und innovativsten Motorrädern etabliert.



Die neue YZ250F 50th Anniversary Edition feiert dieses bedeutende Kapitel in der YZ Geschichte. Mit einem exklusiven, von den 1990er Jahren inspirierten historischen Farbdesign und der gesamten hochentwickelten Technologie der neuesten Generation der YZ250F bietet diese 50th Anniversary Edition Fahrern die Möglichkeit, ein einzigartiges Jubiläumsbike zu besitzen.



Technische Highlights



▪ Komplett neuer, von der YZ450F abgeleiteter Aluminium-Doppelschleifenrahmen mit verbesserter Steifigkeitsbalance

▪ Schlankere und kompaktere Anbauteile für erhöhte Fahreragilität

▪ Flachere und schmalere Sitzbank für mehr Bewegungsfreiheit

▪ KYB-Federelemente mit optimierten Abstimmungen

▪ Neue, manuell einstellbare Druckstufendämpfung der Telegabel

▪ Hinterradbremse mit verbessertem Gefühl

▪ Mehr Leistung im mittleren bis hohen Drehzahlbereich

▪ Neuer Luftfilter und Lufteinlass hinten

▪ Neue ECU mit optimierter Abstimmung der Kraftstoffeinspritzung

▪ Neu entwickelte, reibungsarme Steuerkette

▪ Neue, in zwei Modi einstellbare Traktionskontrolle

▪ Überarbeitetes Launch Control System

▪ Neue, intuitivere Power Tuner-App

▪ Neue Lap-Timer-Funktion und vieles mehr

▪ FAQ-Einstellhilfe für Motor und Fahrwerk



Verfügbarkeit und Farboptionen



Die YZ250F wird ab Oktober 2023 in Icon Blue mit neuen Graphics angeboten. Ab November 2023 ist die YZ250F 50th Anniversary Edition in Anniversary White verfügbar.



YZ450F: Yamahas leichteste, schlankeste und schnellste 450er



Die YZ450F wurde für das Modelljahr 2023 komplett überarbeitet und die Rennergebnisse der jüngsten Generation bewiesen sofort, dass die Leistungsfähigkeit des einzigartigen 450 cm³ Viertakters mit umgedrehtem Zylinderkopf und das Fahrwerk im Wettbewerb mit den besten Fahrern und Maschinen der Welt glänzen.



Bei den Rennen gehört die YZ450F stets zu den Sieganwärtern: Jeremy Seewer und Maxime Renaux haben für das Monster Energy Yamaha Factory-Team mehrere MXGP-Gesamtsiege und Podestplatzierungen eingefahren. Mit der starken Leistung von Glenn Coldenhoff ist das Monster Energy Yamaha Factory Team im Kampf um den MXGP-Herstellertitel 2023 dabei. Und in den USA wurde die Siegesserie von Eli Tomac auf seiner Monster Energy Yamaha Star Racing YZ450F erst durch eine unglückliche Verletzung beendet.



Neben dem 2024er Modell mit überarbeiteten Graphics wird zusätzlich die exklusive YZ450F 50th Anniversary Edition angeboten.



Technische Highlights



• Leichter, schlanker und kompakter 450 cm³ Motor mit umgedrehtem Zylinderkopf

• Kraftvolle, lineare Leistungsentfaltung

• Fünfganggetriebe und leichtgängige Kupplung

• Trockensumpfschmierung

• Aluminium-Doppelschleifenrahmen mit modellspezifischer Steifigkeitsbalance

• 109 kg vollgetankt

• KYB-Federelemente auf Top-Niveau

• Manuell einstellbare Druckstufendämpfung der Telegabel

• Schlanke und kompakte Anbauteile für Fahreragilität

• Flache, schmale Sitzbank für schnelle Gewichtsverlagerung

• Einstellbare Traktionskontrolle mit drei Modi

• Launch Control System

• Power Tuner-App mit Quick Tuning und Einstellhilfe

• Lap Timer



Verfügbarkeit und Farboptionen



Die YZ450F ist ab Juli 2023 in Icon Blue mit neuen Graphics erhältlich. Das Sondermodell 50th Anniversary Edition in Anniversary White ist ab September 2023 verfügbar.



YZ250 Zweitakter: 50 Jahre voller Siege



Als Yamaha 1973 seine erste Motocross-Weltmeisterschaft gewann, markierte dies den Beginn der YZ250 Zweitakter, einem der legendärsten Motorräder der MX-Szene. Mit ihren zahlreichen Siegen in Motocross- und Supercross-Wettbewerben ist sie unglaublich erfolgreich und auch in der Freestyle-Motocross-Szene äußerst beliebt.



Das agile Fahrwerk und der leistungsfähige, 250 cm³ YPVS-Zweitaktmotor machen die YZ250 nach Ansicht vieler Tausender Fahrer weltweit zum ultimativen Crosser. Neben der 2024er YZ250 in Icon Blue mit überarbeiteten Graphics wird zur Feier von 50 Jahren YZ zusätzlich die neue YZ250 50th Anniversary Edition angeboten.



YZ125: erste Wahl für die Champions von morgen



Die neueste Version des kultigen, leichten Zweitakters YZ125 ist eine der beliebtesten Optionen für die Champions von morgen. Mit dem kompakten 125 cm³ YPVS-Motor in einem superagilen Aluminium-Fahrwerk, bietet dieses Motorrad jedem angehenden Top-Piloten die Leistung und Zuverlässigkeit, die er braucht, um zu gewinnen.



Nach einem umfangreichen Upgrade für das Modelljahr 2022 hat sie in der EMX125-Klasse sowie in zahlreichen Nachwuchsklassen weltweit bewiesen, dass sie zu den Besten gehört.



Neben der 2024er YZ125 mit Anbauteilen in Icon Blue und neuen Graphics wird im Zweitaktsegment als Hommage an 50 Jahre YZ die YZ125 50th Anniversary Edition angeboten.



Die YZ-Zweitaktreihe wird ergänzt durch die YZ85 und die YZ65. In beiden Jugend-Crossern steckt die Technik der hubraumstärkeren Modelle. Die YZ Modelle mit kleinerem Hubraum werden nach den gleichen hohen Qualitätsstandards wie alle Yamahas gebaut und erhalten 2024 neue Graphics.



Verfügbarkeit und Farboptionen



Die YZ250, YZ125, YZ85 und YZ65 sind ab Juli 2023 mit Anbauteilen in Icon Blue und neuen Graphics erhältlich. Die YZ250 50th Anniversary Edition ist ebenfalls ab Juli 2023 verfügbar, die YZ125 50th Anniversary Edition folgt im August 2023.



Kinder-Bikes Yamaha TT-R und PW



Yamaha war es stets äußerst wichtig, jedem die passende Maschine anbieten zu können. Darum baute Yamaha als einer der ersten Hersteller eine Modellreihe für Kinder und Jugendliche. Die TT-R Baureihe umfasst mehrere Modelle für Fahrer aller Altersgruppen. Mit vielen benutzerfreundlichen Merkmalen wie automatischer Kupplung, niedriger Sitzhöhe und einfacher Technik sind diese Motorräder ideal für junge Fahrer, um Vertrauen aufzubauen und Erfahrungen auf zwei Rädern zu sammeln.



Die von zuverlässigen und einfach zu wartenden, luftgekühlten Viertaktmotoren angetriebenen TT-R50, TT-R110 und TT-R125 können Kinder ab vier Jahren bis zum Teenager- und Erwachsenenalter über viele Jahre unvergesslichen Spaß bereiten. Das bekannteste und erfolgreichste Kinder-Bike ist zweifelsohne die legendäre PW50. Dieses leichte Zweitaktmotorrad mit vollautomatischem Getriebe und Kardanantrieb ist das ultimative Einsteigermodell. Mit mehr als 400.000 verkauften Einheiten ist sie seit 40 Jahren und auch weiterhin die Nummer 1 für Kids!



Verfügbarkeit und Farboptionen



Die TT-R50, TT-R110, TT-R125 und PW50 sind ab August 2023 in Icon Blue mit neuen Graphics erhältlich.



Yamaha Originalzubehör



Das Yamaha Originalzubehör umfasst eine Kollektion mit Premium-Offroad-Fahrerbekleidung sowie Freizeitkleidung für Erwachsene und Kinder. Neben hochwertigen GYTR® Performance-Teilen und Kits für Rennmotorräder können Kunden auch einzelne GYTR® Teile kaufen. Yamaha bietet auch eine vollständige Auswahl an Yamalube Schmiermitteln und Pflegeprodukten an. Kunden können sicher sein, dass jedes Yamaha Originalzubehör mit Premiumqualität aufwartet und perfekte Passform und optimale Leistung bietet.



Privatfahrer und Teams können sich darauf verlassen, dass jedes im öffentlichen Verkauf angebotene GYTR® Performance-Teil von Yamaha Werksfahrern eingehend getestet wurde.



Motocross-Kleidung



Die neueste MX-Kollektion wurde von Yamaha in Zusammenarbeit mit Alpinestars entwickelt und umfasst neben Jerseys, Hosen und Handschuhen auch Offroad-Protektorenjacken, Enduro-Hosen und -Jacken. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Kollektion mit exklusiven Werksdesigns ist bei offiziellen Yamaha Partnern und im Yamaha Motor Webshop erhältlich.