Yamaha Motorräder und Roller 2024: Power in einer neuen Dimension

Die nächste Generation der MT-09 und MT-09 SP, die neue XSR900 GP, der brandneue Stadtroller RayZR und eine Reihe attraktiver, neuer Motorrad- und Rollerfarben



Mit dem Angebot für 2024 bietet Yamaha den Motorrad- und Rollerfahrern eine breite Auswahl an Modellen in allen Kategorien. Die 1955 von Genichi Kawakami gegründete Yamaha Motor Company hat sich darauf konzentriert, innovative Fahrzeuge zu entwickeln, die die Erwartungen der Kunden übererfüllen und ihnen KANDO vermitteln – das innere Gefühl tiefer Befriedigung und intensiver Begeisterung, das man empfindet, wenn man etwas als außergewöhnlich wertig, qualitativ und leistungsstark wahrnimmt.



Von den inspirierenden FEEL Modellen über die aufregenden RACE Modelle bis hin zu den stylischen MOVE Rollern ist jede Yamaha mehr als nur die Summe ihrer Teile. Yamaha Fahrzeuge werden von Menschen entwickelt, konstruiert und gebaut, die eine echte Leidenschaft für das haben, was sie tun.



Hyper Naked



Vor einem Jahrzehnt ließ sich Yamaha von Tokios Underground-Biker-Bewegung – The Dark Side of Japan – inspirieren und entwickelte damals die ursprüngliche MT-09. Und seit diesem Tag haben Yamahas Hyper Naked Modelle ihr Segment dominiert. Mit ihrem athletischen Bodywork, dem vom Supersport inspirierten Motor- und Fahrwerksdesign und den fortschrittlichen elektronischen Technologien ist die aggressiv gestylte MT Reihe das ultimative Statement. Die breite Auswahl an MT Modellen ermöglicht es Motorradfahrern aller Alters- und Erfahrungsstufen, einen echten Eindruck von 'The Dark Side of Japan' zu bekommen.



MT-10 SP

Weiterhin erhältlich: Icon Performance



MT-10

Neu: Midnight Cyan mit dunkelgrauem Bodywork, cyanfarbenen Rädern und aktualisierten Graphics

Weiterhin erhältlich: Icon Blue, Tech Black



Neue MT-09

Midnight Cyan mit dunkelgrauem Bodywork, cyanfarbenen Rädern und aktualisierten Graphics; Icon Blue; Tech Black

Auch als 35 kW-Version erhältlich



Neue MT-09 SP

Icon Performance



MT-07

Neu: Midnight Cyan mit dunkelgrauem Bodywork, cyanfarbenen Rädern und aktualisierten Graphics

Weiterhin erhältlich: Icon Blue, Tech Black

Auch als 35 kW-Version erhältlich



MT-07 Pure

Weiterhin erhältlich: Yamaha Black

Auch als 35 kW-Version erhältlich



MT-03

Neu: Midnight Cyan mit dunkelgrauem Bodywork, cyanfarbenen Rädern und aktualisierten Graphics

Weiterhin erhältlich: Icon Blue, Midnight Black



MT-125

Neu: Midnight Cyan mit dunkelgrauem Bodywork, cyanfarbenen Rädern und aktualisierten Graphics

Weiterhin erhältlich: Icon Blue, Tech Black



Adventure

Seitdem die XT500 die erste Paris-Dakar-Rallye gewann, spielt Yamaha eine wichtige Rolle in der Welt der Adventure Bikes. Vor 40 Jahren eröffnete die allererste Ténéré völlig neue Möglichkeiten für Weltenbummler, die über den nächsten Horizont hinausgehen wollten – und die neueste Modellreihe der Ténéré 700 mit den Modellen Ténéré 700 Extreme und Ténéré 700 Explore wird ab 2024 in ganz Europa erhältlich sein.



Ténéré 700 World Raid

Neu: Icon Blue mit neuen Graphics Neu: Mistral Grey mit neuen Graphics



Ténéré 700 World Rally

Weiterhin erhältlich: Trophy Blue



Ténéré 700 Extreme

Neu: Icon Blue mit neuen, modellspezifischen Graphics und goldfarben eloxierten Rädern



Ténéré 700 Explore

Neu: Tech Kamo mit neuen, modellspezifischen Graphics und goldfarben eloxierten Rädern



Ténéré 700

Neu: Tech Kamo mit neuen Graphics

Neu: Icon Blue mit neuen Graphics



Sport Heritage

Mit ihren ikonischen Farben und den ästhetisch geformten Anbauteilen fangen die Yamaha Sport Heritage Motorräder den wahren Geist einiger legendärer historischer Yamaha Motorräder vergangener Tage ein. Ausgestattet mit den neuesten Motor- und Fahrwerkskomponenten und ausgefeilten elektronischen Assistenzsystemen bieten die XSR Modelle ein einzigartiges Fahrerlebnis, das alle Herzen höher schlagen lässt. Die neue XSR900 GP ist die wahre Verkörperung von Yamahas glanzvoller Rennvergangenheit, mit ihrem ikonischen Look, der an die Grand-Prix-Bikes der 1980er Jahre erinnert, gepaart mit einigen der fortschrittlichsten Technologien, die es in dieser Klasse gibt.



XSR900 GP

Neu: Legend Red

Neu: Power Grey



XSR900

Neu: Legend Red

Weiterhin erhältlich: Midnight Black



XSR700 Legacy

Weiterhin erhältlich: Speedblock Silver



XSR700

Neu: Historic Blue

Neu: Historic White mit neuen Graphics



XSR125 Legacy

Weiterhin erhältlich: Historic Black



XSR125

Weiterhin erhältlich: Heritage White

Weiterhin erhältlich: Yamaha Blue

Weiterhin erhältlich: Impact Yellow



Sport Touring

Angetrieben von drehmomentstarken Crossplane-Motoren und ausgestattet mit einem ergonomischen Fahrwerksdesign und aerodynamischen Verkleidungen, eignen sich die Yamaha Sport Touring Modelle für jede Anwendung – von der Urlaubstour quer durch den Kontinent bis hin zum Wochenendausflug und dem täglichen Pendlerverkehr. Die GT Modelle sind serienmäßig mit einem Koffersystem ausgestattet.



NIKEN GT

Weiterhin erhältlich: Yamaha Black



Tracer 9 GT +

Weiterhin erhältlich: Power Grey Weiterhin erhältlich: Icon Performance



Tracer 9 GT

Weiterhin erhältlich: Midnight Black

Weiterhin erhältlich: Pure White



Tracer 9

Weiterhin erhältlich: Midnight Black

Weiterhin erhältlich: Redline



Tracer 7 GT

Neu: Midnight Black mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel

Neu: Icon Performance mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel

Neu: Phantom Blue mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel



Tracer 7

Neu: Midnight Black mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel

Neu: Icon Performance mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel

Neu: Redline mit neuen Graphics und farbigem Vorderradkotflügel



Supersport

Kein anderer Hersteller bietet ein derart komplettes Angebot an Supersport Motorrädern der Premiumklasse. Von der R1M bis hin zur R125 ist jedes Modell der R Serie von Yamahas Rennsport DNA geprägt und liefert aufregendste Fahrerlebnisse. Neben den straßenzugelassenen Modellen umfasst die Palette auch spezielle Rennmotorräder wie die R1 GYTR, R6 GYTR und R6 RACE, die ausschließlich für den Rennsport und den Einsatz auf der Rennstrecke entwickelt wurden.



R1M

Neu: Icon Performance mit Änderungen bei Farbe und Graphics



R1

Neu: Icon Blue mit Änderungen bei Farbe und Graphics

Neu: Midnight Black mit Änderungen bei Farbe und Graphics



R1 GYTR

Weiterhin erhältlich: Primer White



R7

Neu: Icon Blue mit Änderungen bei Farbe und Graphics

Neu: Midnight Black mit Änderungen bei Farbe und Graphics

Auch als 35 kW-Version erhältlich



R6 GYTR

Weiterhin erhältlich: Primer White



R6 RACE

Weiterhin erhältlich: Tech Black



R3

Neu: Icon Blue mit Änderungen bei Farbe und Graphics

Neu: Yamaha Black mit Änderungen bei Farbe und Graphics



R125

Neu: Icon Blue mit Änderungen bei Farbe und Graphics

New: Midnight Black mit Änderungen bei Farbe und Graphics



Alle Modelle werden im Laufe des Jahres an die kommenden EU-Homologations-Regularien angepasst.



Sport Scooter

Yamahas dynamische MAX Reihe ist die erfolgreichste Baureihe in der Welt der Sport Scooter. Alles hat 2001 mit dem legendären Yamaha TMAX begonnen, der den Markt grundlegend veränderte, indem er die Leistung und das Handling eines Motorrads mit der Einfachheit und dem Komfort eines Rollers kombinierte. Im Jahre 2006 eröffneten XMAX Modelle einen völlig neuen Markt und boten tausenden von Kunden eine attraktive, stilvolle und sparsame Möglichkeit zu pendeln – und am Wochenende dynamisch und sportlich unterwegs zu sein.



Die neueste MAX Baureihe, die jedem das ultimative Fahrerlebnis bietet und gleichzeitig unvergleichlichen Besitzerstolz weckt, stellt einen der größten Entwicklungssprünge im Design der Yamaha Sport Scooter in den letzten Jahren dar.



Im Jahr 2024 werden alle Sport Scooter Modelle in einer neuen Farbe und einer weiter verfügbaren Farbe erhältlich sein.



TMAX Tech MAX

Neu: Dark Magma

Weiterhin erhältlich: Tech Black



TMAX

Neu: Icon Black

Weiterhin erhältlich: Sword Grey



XMAX 300 Tech MAX

Neu: Dark Magma

Weiterhin erhältlich: Tech Black



XMAX 300

Neu: Icon Black

Weiterhin erhältlich: Sonic Grey



XMAX 125 Tech MAX

Neu: Dark Magma

Weiterhin erhältlich: Tech Black



XMAX 125

Neu: Icon Black

Weiterhin erhältlich: Sonic Grey



Urban Mobility



Neuer Einsteiger-Roller RayZR



Der RayZR ist eine einfache und preiswerte Wahl für Einsteiger, die auf der Suche nach Zuverlässigkeit, Einfachheit, sportlichem Aussehen und einem günstigen Preis für ihre urbane Mobilität sind. Der RayZR mit seinem dynamischen Design wird von einem sparsamen Blue Core Motor mit 125 cm³ Hubraum und einem speziellen elektrischen „Power Assist System” für eine schnellere Beschleunigung angetrieben.



Mit einem Gewicht von nur 99 Kilogramm ist der RayZR der leichteste Roller von Yamaha und ein wendiger Performer im hektischen Stadtverkehr. Unter der Sitzbank hat er einen Stauraum, in dem ein Helm* oder eine Einkaufstasche untergebracht werden können. Das umweltfreundliche Start & Stopp-System des RayZR schaltet den Motor automatisch ab, wenn der Roller an Ampeln oder Kreuzungen anhält, was den Kraftstoffverbrauch um bis zu vier Prozent senkt.



Mit der bekannten Yamaha Zuverlässigkeit und einem großen Partnernetz bietet dieser preisgünstige 125 cm³ Roller Fahrern, die hauptsächlich im Stadtverkehr unterwegs sind, die Möglichkeit, sich für eine Premiummarke zu entscheiden, bei der Unbeschwertheit zum Standard gehört. In Deutschland kann der RayZR mit einem Führerschein der Klasse A1 oder B196 gefahren werden.



Urban Mobility

Mit einem Yamaha Urban Mobility Scooter ist die Fortbewegung in der Stadt einfacher und angenehmer. Die Urban Mobility Modellpalette ist mit zwei- und dreirädrigen Modellen von 125 bis 300 cm³ – sowie einem elektrisch angetriebenen Roller – besonders vielfältig und bietet das passende Fahrzeug für alle Situationen und Bedürfnisse.



* Je nach Helmform – einige Helmmodelle passen möglicherweise nicht in den Stauraum.



Tricity 300

Neu: Zen Green

Weiterhin erhältlich: Petrol Blue

Weiterhin erhältlich: Power Grey



NMAX 155

Weiterhin erhältlich: Power Grey

Weiterhin erhältlich: Milky White

Weiterhin erhältlich: Deep Blue

Weiterhin erhältlich: Ruby Red



NMAX 125

Weiterhin erhältlich: Power Grey

Weiterhin erhältlich: Milky White

Weiterhin erhältlich: Deep Blue

Weiterhin erhältlich: Ruby Red



RayZR

Neu: Anodized Red

Neu: Midnight Black



D’elight

Neu: Milky White

Neu: Power Black

Neu: Trendy Red



NEO‘s

Weiterhin erhältlich: Midnight Black

Weiterhin erhältlich: Milky White

Weiterhin erhältlich: Aqua



Yamaha MyRide App



Die kostenlose MyRide App von Yamaha gibt jedem Fahrer die Möglichkeit, mehr aus jeder Fahrt zu machen. MyRide ist für jedermann zugänglich und zeichnet die zurückgelegte Strecke auf und speichert sie im eigenen Benutzerkonto. Die Benutzer können auch eine Reihe von Daten einsehen, darunter Schräglagenwinkel, Beschleunigung, Durchschnitts-/Spitzengeschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Höhenprofil. Es ist auch einfach, Bilder von der Tour hinzuzufügen und diese auf sozialen Medien zu teilen.



Yamaha MyGarage App



Die MyGarage App ist der einfachste und angenehmste Weg, eine virtuelles Yamaha Wunsch-Bike mit einer Reihe von Original-Ausstattungsoptionen zusammenzustellen. Die Benutzer können mit verschiedenen Kombinationen von Yamaha Zubehör und Farben experimentieren, um herauszufinden, welche Konfiguration ihnen am besten gefällt. In MyGarage werden alle neuen Modelle, Zubehörteile und Farben vorgestellt, bevor sie im Handel erhältlich sind, und die Ergebnisse können in den sozialen Medien geteilt werden.



Yamaha Originalzubehör



Yamaha hat ein umfangreiches Angebot an Originalzubehör entwickelt, das jedem Yamaha Fahrer die Möglichkeit gibt, sein Motorrad oder seinen Roller nach seinen individuellen Bedürfnissen und seinem Lebensstil zu gestalten. Das Zubehörsortiment wird ständig weiterentwickelt und umfasst alles von Komfort verbessernden und die Optik verändernden Teilen bis hin zu Gepäcklösungen, Verkleidungsscheiben sowie Leistungs- und Rennsportteilen. Yamaha Originalzubehör garantiert dauerhafte Qualität und eine perfekte Passform und ist damit die beste Wahl für jeden, der sein Motorrad optimieren möchte.