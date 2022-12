Yamaha Fan Area bei der MotoGP am Sachsenring

Yamaha Fans können auch in der kommenden Saison von einer exklusiven Area bei der MotoGP am Sachsenring profitieren. Tickets hierfür gibt es bei teilnehmenden Yamaha Partnern.



Als die MotoGP 2022 nach zweijähriger Pause endlich wieder zurück an den Sachsenring kam, empfing Yamaha die Fans der Marke nicht nur mit einer neuen Tribüne direkt neben dem Fahrerlager, sondern erstmals auch mit der Yamaha Fan Area, die als VIP-Bereich für Yamaha Liebhaber diente.



Die Zusatz-Tickets hierfür waren innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft, das Feedback vor Ort war phänomenal. Mit dazu beigetragen hat sicherlich auch der Besuch des damaligen Weltmeisters Fabio Quartararo am Samstagnachmittag, der sich ausgiebig Zeit für Autogramme und Selfies nahm, bevor er am nächsten Tag das Rennen dominierte.



Es ist also naheliegend, dass Yamaha die Fan Area auch in der kommenden Saison fortführt. Die Yamaha Fan Area ist am Samstag (17.06.2023) und Sonntag (18.06.2023) geöffnet. Das Prinzip ist ähnlich wie in diesem Jahr: Eine separate Fläche neben der Yamaha Tribüne T6, in der Yamaha Fans exklusiv den Blick auf das Renngeschehen verfolgen können – die maximale Anzahl an Personen ist auf 300 limitiert. Die Inhaber dieses Zusatz-Tickets können sich auf ein attraktives Yamaha Package freuen und kommen in den Genuss kostenloser Getränke (unbegrenzt Wasser und Softdrinks, sowie Freibier während der Happy-Hour am Samstagabend) und drei Essen im Catering-Bereich (Samstagmittag und -abend, sowie Sonntagmittag). Außerdem sorgt Monster Energy für das richtige Maß an Energie und ein Chill Out Bereich lädt zum Verweilen ein.



Wer mit dem Motorrad anreist, kann seine Yamaha auf dem reservierten Parkplatz abstellen und seine Motorradbekleidung in der Yamaha Fan Area abgeben.



Der Preis des Zusatz-Tickets beträgt 55,- €. Die Zusatz-Tickets für die Yamaha Fan Area, die sich exklusiv an Yamaha Fahrer und Fans richten, werden ausschließlich über das Yamaha Händlernetz vertrieben und sind ab sofort bei allen teilnehmenden Yamaha Partnern erhältlich.



Das Zusatz-Ticket für die Yamaha Fan Area ist KEIN Eintrittsticket für die MotoGP am Sachsenring. Um auf das Gelände zu kommen, wird zwingend ein Einlass-Ticket benötigt. Für Yamaha Fans bietet sich hierfür die Yamaha Tribüne T6 an, die direkt neben der Yamaha Fan Area liegt. Es geht aber ebenso ein Einlass-Ticket für jede andere Tribüne oder den Stehplatzbereich. Einlass-Tickets sind über den offiziellen Ticketshop des Sachsenrings zu beziehen.