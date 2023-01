Yamaha Fahrer Line-Up in der IDM 2023

Während die neue Saison der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) langsam näher rückt, stehen die ersten Kandidaten fest, die in der Deutschen Top-Serie eine Yamaha pilotieren werden.



Deutscher Meister für SSP300



Im Yamaha bLU cRU Nachwuchsprojekt, das in Kooperation mit Kiefer Racing stattfindet, steht der erste Fahrer fest. In der Klasse Supersport 300 vertraut der amtierende Deutsche Meister Marvin Siebdrath 2023 auf die Yamaha R3. Yamaha freut sich sehr, Marvin Siebdrath in der blauen Yamaha Racing Familie willkommen zu heißen. Der 19-Jährige aus Zwickau hat das Projekt Titelverteidigung fest im Visier und wird auf dieser Mission bestens betreut. Er kann sich nicht nur auf die professionelle Struktur von Kiefer Racing verlassen, sondern bekommt von Yamaha den zweifachen Weltmeister Sandro Cortese als Riding Coach zur Seite gestellt. Dieser wird mit seinem Know-How auch die anderen Fahrer in der Box von Kiefer Racing unterstützen, denn das IDM-Engagement des Teams wird über die Klasse Supersport 300 hinausgehen. Außerdem wird Cortese Talentscouting im Yamaha R3 Cup betreiben, um potenzielle Kandidaten für das bLU cRU Nachwuchs in der kommenden Saison zu sichten.



Titelambitionen in der Klasse Supersport mit Eder Racing



In der Klasse Supersport greift das Team Eder Racing fest nach dem Meisterschaftstitel. Dafür hat Teamchef Thomas Eder gleich zwei Eisen im Feuer: Thomas Gradinger, der seine Titelambitionen letztes Jahr nach einem vielversprechenden Saisonstart verletzungsbedingt aufgeben musste und der 17-jährige Ungar Soma Görbe gehen mit der Yamaha R6 auf Punktejagd.



Hertrampf Yamaha Racing weiterhin als Superbike Top-Team und GYTR Experte



In der höchsten Klasse im Deutschen Motorradrennsport, der IDM Superbike freut sich Yamaha mit dem Team Hertrampf Yamaha Racing weiterhin eines der absoluten Top-Teams in der Racing-Landschaft als Aushängeschild zu haben. Die Truppe um Denis Hertrampf musste in der letzten Saison einiges einstecken, kommt aber hochmotiviert zurück in die Boxengasse und peilt mit der Yamaha R1 die Spitzenposition im Feld an. Mit Vladimir Leonov hat das Team einen Top-Fahrer, der definitiv als Podiums-Kandidat gehandelt wird. Neben ihm steht mit Daniel Kartheininger ein weiterer Routinier aus dem IDM-Fahrerlager. In der Klasse Supersport 600 schickt das Hertrampf Yamaha Racing Team den Niederländer Milan Merckelbach auf seiner R6 ins Rennen.



Auch Denis Hertrampf investiert nach dem Akademie-Gedanken in die Zukunft: Im Pro Superstock Cup pilotieren seine Fahrer Nico Maier und Max Melzer eine R1 und bereiten sich auf die IDM Superbike vor.



Weiterhin steht die Mannschaft aus Emsbüren in engem Kontakt mit den Ingenieuren von Yamaha Racing, um die GYTR Technik und deren optimale Abstimmung bis ins kleinste Detail zu kennen. So fungiert Denis Hertrampf als GYTR Experte im IDM-Fahrerlager und steht allen Yamaha Teams mit Rat und Tat zur Seite.



Yamaha ist neben dem Engagement in diversen Cups in allen IDM-Klassen stark vertreten. Es laufen weiterhin Verhandlungen mit diversen Teams und privaten Fahrern, die das Yamaha Line-Up in der IDM stetig erweitern.