Yamaha Cups 2023: R3 Cup und R7 Cup im Rahmen der IDM

Der Yamaha R3 bLU cRU Cup startet 2023 zum dritten Mal. Er findet im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) statt und richtet sich an Nachwuchstalente zwischen 13 und 25 Jahren, die auf vollkommen identischem Material ihr Können unter Beweis stellen. Um Chancengleichheit zu garantieren und einen kostengünstigen Einstieg zu ermöglichen, gibt es ein Komplettpaket bestehend aus rennfertig aufgebautem Motorrad, Fahrer- und Freizeitbekleidung und vielem mehr. Um die jungen Talente effektiv zu fördern, werden sie nicht nur organisatorisch betreut und technisch beraten, sondern auch von einem hochkarätigen Riding Coach auf und neben der Strecke unterstützt. Auf die besten Fahrer des nationalen R3 Cups wartet eine Einladung zum Superfinale im Rahmen der Superbike-WM, bei dem sich die Top-Piloten aus allen Europäischen Cups messen.2022 legten Yamaha Motor Deutschland und Kiefer Racing den Grundstein für eine gemeinsame Nachwuchsförderung mit einer Team-Struktur, die Talente nach dem R3 Cup bei den ersten Schritten in der IDM begleiten soll. Nun wird die Partnerschaft ausgebaut: Nicht nur der Nachwuchs-Part im IDM-Team soll ausgeweitet werden, auch der R3 bLU cRU Cup wird ab 2023 von Kiefer Racing organisiert.Das Team von Kiefer Racing übernimmt somit die gesamte Betreuung des R3 Cups – sowohl technisch, als auch organisatorisch. Das Team um Tina und Jochen Kiefer kümmert sich um alle Belange der Fahrer vor, nach und vor allem während der Rennwochenenden. Die Motorräder werden in der Werkstatt von Kiefer Racing aufgebaut und sind somit den technischen Ansprechpartnern, die den Fahrern an der Rennstrecke zur Seite stehen, bestens bekannt. Das Team aus dem Rheinland-Pfälzischen Bad Kreuznach ist bekannt aus dem MotoGP Fahrerlager und zählt zu den professionellsten Teams im deutschen Motorsport – mit einer Mannschaft, die sich ausschließlich auf den Rennsport fokussiert. Natürlich bleibt Kiefer Racing auch weiterhin in den IDM-Klassen aktiv.Gemeinsam mit Kiefer Racing möchte Yamaha die jungen Talente nachhaltig fördern, sie auf ihrem Weg an die Spitze an die Hand nehmen und ihnen auch nach dem R3 Cup einen realistischen Weg durch die IDM-Klassen Supersport 300 und Supersport in die IDM Superbike oder die WM-Klassen bieten.Interessenten können unverbindlich Informationen anfordern und werden vom Team des R3 Cups beraten. Diese unverbindliche Voranmeldung gibt es hier: https://www.yamaha-racing.de/series/onroad/R3-Cup/ Neben dem R3 Cup, der sich gezielt an Nachwuchstalente richtet, gibt es seit letztem Jahr den R7 Cup. Dieser soll ambitionierten Hobbysportlern und Einsteigern aller Alters- und Leistungsklassen gleichermaßen eine von Yamaha unterstützte Plattform für den Rennsport bieten. Nach seinem Debüt-Jahr findet der R7 Cup 2023 vorwiegend in der IDM statt. Das bietet dem Cup nicht nur eine professionelle Bühne samt Übertragung im Livestream, sondern gibt Yamaha auch die Möglichkeit, die Fahrer beider Cups von vorhandener Infrastruktur profitieren zu lassen. So gibt es beispielsweise im Yamaha Racing Zelt, das Anlaufstelle für die Cup-Piloten ist, gemeinsame Workshops zu Themen wie Fitness, Ernährung oder auch professionelle Social Media Nutzung.Um den Start im Rahmen der IDM zu ermöglichen, fusioniert der R7 Cup mit dem Twin Cup, der von PS Track Events organisiert wird. Der Twin Cup steht seit vielen Jahren für fairen Rennsport für jedermann auf hohem Niveau. Da neben der R7 auch Naked Bikes wie die MT-07 am Start stehen, gibt es für die Fahrer des R7 Cups eine separate Wertung. Aus dieser ergibt sich ebenfalls, welche Piloten zum R7 Cup Superfinale im Rahmen der Superbike-WM eingeladen werden, wo die besten Fahrer Europas gegeneinander antreten.Auch für Interessenten des R7 Cups gibt es ein attraktives Komplettpaket. Es umfasst die rennfertig aufgebaute R7, wahlweise neu oder als günstigeres Vorführfahrzeug mit neuem Cup-Kit, eine IXS Maßlederkombi, einen Shark Helm, ein Yamaha Zelt und Yamaha Bekleidung.Informationen gibt es hier: