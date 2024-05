Das breite Angebot der Yamaha YOU Services wird um ein weiteres Label ergänzt: Yamaha Motor YOU Selected Pre-Owned. In diesem Programm werden ab sofort bei allen teilnehmenden Yamaha Partnern besonders herausragende und sorgfältig geprüfte Motorräder angeboten, die bereits einen oder mehrere Vorbesitzer hatten.Kunden, die sich für ein Motorrad aus der YOU Selected Pre-Owned Reihe entscheiden, können sich über ein Fahrzeug im Top-Zustand mit zweijähriger Garantie zu attraktiven Konditionen freuen.Um das Label "YOU Selected Pre-Owned" zu erhalten, müssen die Gebrauchtfahrzeuge eine Reihe von strengen Anforderungen erfüllen und speziell vorbereitet sein. Ein YOU Selected Pre-Owned Motorrad erfüllt folgende Kriterien:• Allgemeiner Top-Zustand• Maximal sechs Jahre alt• Maximal 50.000 km Laufleistung• Absolvieren des speziellen Yamaha 50-Punkte Checks• Frische HU / AUK• Lückenlos nachweisbare Wartungshistorie bei einem autorisierten Yamaha PartnerDie Erfüllung dieser Grundvoraussetzungen stellt sicher, dass der Kunde ein einwandfreies Gebrauchtmotorrad in außergewöhnlich gutem Zustand erhält.Um die Sorgenfreiheit des Fahrerlebnisses weiter zu unterstreichen, verfügen alle YOU Selected Pre-Owned Fahrzeuge über eine zweijährige Garantie. Yamaha kooperiert hierbei mit dem renommierten Anbieter CarGarantie.Mit dem YOU Selected Pre-Owned Programm bietet Yamaha durch die teilnehmenden Yamaha Partner eine unvergleichliche Auswahl an hochklassigen Gebraucht-Motorrädern.Weitere Informationen zu Yamaha Motor YOU Selected Pre-Owned gibt es unter: www.yamaha-motor.de/selected-pre-owned