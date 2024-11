YAMAHA TÉNÉRÉ RALLY 2025 in Bosnien

Der Traum vieler Adventure-Biker wird wahr! Vom 7. bis zum 14. Juni 2025 organisiert Yamaha das erste eigene Rally-Event – exklusiv für Ténéré-Fahrer. Auf insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein einzigartiges Motorradabenteuer in der traumhaften Landschaft Bosniens mit sechs aufregenden Tagen voller Fahrspaß, Action-Erlebnissen und unvergesslicher Eindrücke. Dazu kommt eine tolle Ténéré-Spirit-Community-Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Dabei sein ist alles! Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen handelt!Eine Top-Challenge für ambitionierte Ténéré-Fahrer, die sich mit Gleichgesinnten messen wollen: Die Yamaha Ténéré Rally in Bosnien umfasst bis zu sechs herausfordernde Fahrtage mit ca. 1.200 Kilometern Gesamtstrecke – aufgeteilt in 70 % Offroad- und 30 % Onroad-Passagen. Bevor die Teilnehmer ihre erste Etappe in Angriff nehmen, findet am 8. Juni der Prolog statt. Dieses 80-Kilometer-Warm-Up bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit dem Gelände und den Bedingungen vertraut zu machen und eine letzte Abstimmung an ihrer Ténéré vorzunehmen.Wer von einer aufregenden Offroad-Experience träumt, wird bereits auf den „Classic“-Tracks ordentlich gefordert. Zu den Highlights dieser für alle Rally-Teilnehmer geeigneten Hauptstrecken zählen knifflige Schotterpisten, steinige Anstiege und rutschige Waldwege. Versierte Fahrer dürfen sich an die „Pro“-Tracks wagen, die zu 70 % auf den Classic-Tracks basieren und zusätzlich mit einigen technisch hochanspruchsvollen Passagen gespickt sind.Ob 34L, Extreme oder World Raid – an der Rally darf jedes Ténéré-Modell teilnehmen. Voraussetzung sind ein technisch einwandfreier Zustand, eine Straßenzulassung und Stollenreifen. Fahrer, welche mit GPS navigieren wollen, sollten ein geeignetes Navigationsgerät besitzen welches GPX-Tracks verwenden kann. Alternativ kann auch mit Roadbook (analog oder digital) gefahren werden. Für unbeschwerten Offroad-Genuss sorgt ein erstklassiges Sicherheitskonzept, inklusive GPS-Tracker mit Notruffunktion durch unseren Partner Owaka.Die Yamaha Rally Bosnien 2025 ist ein einzigartiges Highlight, das die Ténéré-Community vereint. Als Herzstück des Events fungiert dasmit einer familiären Atmosphäre. Hier kann man seine Leidenschaft mit Gleichgesinnten teilen und neue Freundschaften knüpfen. Am abendlichen Lagerfeuer tummeln sich viele bekannte Gesichter aus der Offroad-Szene. Natürlich gibt es auch ein erstklassiges Rahmenprogramm mit interessanten Workshops und Special Guests.Ob ein Paket ohne Übernachtung, mit der Camping-Option oder im Einzelzimmer, im Hotel – hier findet jeder das für sich passende Paket.Organisiert wird der Rally-Event durch Matotec Tours, unseren erfahrenen Partner vor Ort, der die Region bestens kennt und für einen perfekten Ablauf sorgen wird.Schnell sein lohnt sich: Jeder Ténéré-Fahrer, der Teil dieses heiß erwarteten Yamaha Motorrad-Abenteuers werden möchte, kann sich ab sofort unverbindlich auf einer exklusiven Pre-Sale-Liste eintragen – und hat beim offiziellen Ticket-Verkaufsstart, der in wenigen Wochen beginnt, die Möglichkeit, seine Tickets 48 Stunden vor allen anderen Interessenten zu erwerben. Save the Date!Mehr Informationen finden Sie unter: