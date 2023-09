Völlig neue WR450F: Hochgradig kontrollierbare Leistung, Agilität auf höchstem Niveau

.

Neue WR450F 2024: Meister aller Klassen

Die neue WR450F des Modelljahrs 2024 ist die leichteste, schlankste und schnellste 450er-Enduro, die Yamaha je gebaut hat. Die neue Generation der WR450F basiert auf dem Motocross-Modell YZ450F, das in der MXGP und im AMA-Supercross sein Erfolgspotenzial unter Beweis gestellt hat. Sie bietet eine hochgradig kontrollierbare Performance, leicht abstimmbare Leistung und Agilität auf höchstem Niveau.

Das Styling dieser neuen Enduro wurde radikal überarbeitet. Das superkompakte Bodywork stammt von der aktuellen YZ450F, die bereits viel Lob für ihre hohe Agilität erhalten hat. Die 2024er WR450F profitiert von vielen Designänderungen und Enduro-spezifischen Abstimmungen – einschließlich einer überarbeiteten ECU mit verfeinertem Mapping für die Kraftstoffeinspritzung, überarbeiteter Rahmensteifigkeit und WR-Fahrwerkseinstellungen mit einer niedrigeren Sitzhöhe – sowie einem größeren Kraftstofftank und einer kompletten Enduro-tauglichen Ausstattung.



Völlig neuer, stärkerer und leichterer Motor, basierend auf der der YZ450F

Der auf der Grundlage des erfolgreichen YZ450F Triebwerks entwickelte Motor mit umgedrehtem Zylinderkopf bietet mehr Leistung dank des neuen, hocheffizienten Einlasskanals, der einen geraderen Weg zu den größeren 39 Millimeter großen Titan-Einlassventilen bietet.

Dieser High-Tech Motor mit 450 cm³ und Trockensumpfschmierung ist nicht nur leichter und schlanker als der des Vorgängermodells, er hat auch einen neuen Schmiedekolben, ein leichtes Zylindergehäuse, ein Pleuelfuß-Gleitlager und eine neue Steuerkette, die für die höhere Leistung ausgelegt sind.



Leistungssteigerung durch effizientes Ansaugluftmanagement und Abstimmung der Kraftstoffeinspritzung

Das Management für die Ansaugluft der 2024er WR450F wurde komplett überarbeitet. Die Airbox saugt die Luft vom Heck des Motorrads über Kanäle in den neuen Seitenverkleidungen, dem Rahmen und dem Tank an. Ein neu entwickelter, kurzer Schalldämpfer verbessert die Massenzentralisierung und unterstreicht den kompakten Charakter der WR450F. Ein überarbeitetes Steuergerät mit einer WR-spezifischen Abstimmung für die Kraftstoffeinspritzung liefert eine besser kontrollierbare Leistung bei niedrigen Drehzahlen und ein starkes, lineares Drehmoment und eine hervorragende Leistung im mittleren und hohen Drehzahlbereich.



Neue Tellerfederkupplung bietet mehr Gefühl

Für ein geringeres Gewicht, geringere Handkräfte und ein besseres Gefühl ist die 2024er WR450F mit einer neu entwickelten Tellerfederkupplung mit acht optimierten Reibscheiben ausgestattet. Das Primärzahnrad und das Gehäuse sind integriert, und die sechs Federn des Vorgängermodells wurden durch eine einzelne Tellerfeder ersetzt, die eine bessere Kontrolle beim Anfahren und Schleifenlassen der Kupplung aus langsamen Kurven ermöglicht.



Leichtes, breit abgestuftes Fünfganggetriebe

Das neu entwickelte Fünfganggetriebe mit breit abgestufter Übersetzung weist einen größeren Abstand zwischen Haupt- und Antriebswelle auf. Zudem sind die Zahnräder der Hauptwelle breiter, was trotz geringerem Gewicht die Haltbarkeit erhöht. Die breiten Übersetzungsstufen bieten dem Fahrer eine optimale Leistungsumsetzung in allen Bereichen von langsamem, technischem Terrain bis hin zu schnellen Passagen.



Neuer, kompakter Aluminiumrahmen

Der neue Rahmen der WR450F besitzt die gleiche Grundkonstruktion wie der der aktuellen YZ450F und weist eine Reihe von technischen Änderungen auf, um den Anforderungen von Enduro-Rennen und Cross-Country-Fahrten zu entsprechen. Die wichtigste Änderung am neuen Rahmen ist das neu positionierte Steuerrohr, das 15 Millimeter tiefer liegt als bisher. Zusammen mit den modifizierten Tankholmen, die hinten ein neues U-förmiges Profil aufweisen, sorgt der Doppelschleifen-Aluminiumrahmen des 2024er Modells für einen niedrigeren Schwerpunkt und damit für ein agileres Handling in Kurven.

Im Vergleich zum Design des erfolgreichen Motocross-Modelles YZ450F bietet der Enduro-Rahmen der WR450F dank einer überarbeiteten Rahmenflexibilitäts-Charakteristik eine verbesserte Stoßdämpfung. Der Rahmen der WR450F lässt eine leichte seitliche Flexibilität zu, um Stöße auf unebenem Gelände zu absorbieren. Das sorgt für ein Fahrverhalten, das den Fahrer weniger ermüdet und eine bessere Rückmeldung über den Untergrund bietet. Zu den weiteren neuen Enduro-spezifischen Merkmalen gehören spezielle Motorhalterungen, die ein höheres Maß an Flexibilität bieten.



Schlankeres und kompakteres Bodywork für mehr Bewegungsfreiheit des Fahrers

Das komplett neue Bodywork der WR450F zeichnet sich durch superschlanke Anbauteile aus, die 50 Millimeter schmaler sind als bisher, sowie durch einen deutlich schlankeren Mittelteil und ein flacheres Sitzbankprofil, die es dem Fahrer leichter machen, seine Körperposition beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven zu verändern.

Kompakte Seitenteile sind Teil des hocheffizienten, neuen Lufteinlasses vom Heck aus. Die kleineren Kotflügel vorne und hinten unterstreichen das schlankere Aussehen der WR450F, das sie zur agilsten 450er Yamaha Enduro macht. Der neue vordere Kotflügel sorgt für eine bessere Luftzufuhr zu den Kühlern und so für eine effektivere Kühlung, und der neu geformte hintere Kotflügel hat eine konturierte Unterseite, die es dem Fahrer erleichtert, das Motorrad auf den Montageständer zu heben.



KYB-Federelemente mit kürzerem Federweg für eine niedrigere Sitzhöhe

Die erstklassigen KYB-Federelemente vorn und hinten sind für ihre exzellente Leistung bei verschiedenen Geschwindigkeiten und in unterschiedlichem Gelände bekannt. Im Vergleich zur bisherigen YZ450F hat die 2024er WR450F 10 Millimeter weniger Federweg vorn und hinten, was eine niedrigere Sitzhöhe und einen niedrigeren Schwerpunkt ergibt. Der kombinierte Effekt, dass das Motorrad 10 Millimeter tiefer liegt und der Fahrer somit niedriger sitzt, macht einen erheblichen Unterschied im Handling des Motorrads aus – besonders in langsamen Kurven auf technisch anspruchsvollem Terrain.



Neben der niedrigeren Sitzhöhe wurde auch die Sitzposition der 2024er WR450F überarbeitet, indem die Fußrasten tiefer gelegt wurden, um den Abstand zwischen der Hüfte und den Füßen des Fahrers um 10 Millimeter zu vergrößern – und der Lenker ist nun etwas näher zum Fahrer gerückt. Dieses neue Fahrerdreieck sorgt für eine natürlichere Sitzposition und damit für ein besseres Gefühl der Einheit von Mensch und Maschine sowie für ein höheres Maß an Fahrwerkskontrolle.

Die KYB-Telegabel hat eine neue Mechanik zur Einstellung der Druckstufendämpfung per Hand, die eine werkzeuglose Federungsabstimmung ermöglicht. Und die Kombination aus verstärkten Gabeldichtungen und neu gestalteten Gabelschutzrohren, die die Rohre besser vor Schmutz und Ablagerungen schützen, trägt zu einer längeren Lebensdauer der Dichtungen bei.



Vereinfachte Power Tuner-App für umfassende Kontrolle

Yamaha hat bei seinen Viertakt-Offroad-Wettbewerbsmotorrädern Pionierarbeit beim kabellosen Tuning geleistet. Die Power Tuner-App der WR450F hebt die Abstimmung auf die nächste Stufe. Die überarbeitete App hat nun eine „Quick Tuning”-Funktion, mit der der Fahrer durch Antippen einer einzigen Bildlaufleiste auf seinem Smartphone jede Motoreinstellung von „Smooth” bis „Aggressive” auswählen kann. Es handelt sich um eine einfache und intuitive Funktion, die es dem Fahrer ermöglicht, verschiedene Einstellungen für die Motorleistung zu wählen, die zu den jeweiligen Bedingungen passen. Und mit der neuen Lap Timer-Funktion können Fahrer und Teams sehen, welche Einstellungen am besten funktionieren.

Die Power Tuner-App behält auch die zuvor verfügbare 4x4-Matrix (16 Werte) bei, die dem Fahrer die Möglichkeit gibt, detailliertere Änderungen an den Werten für Kraftstoffzufuhr und Zündzeitpunkt vorzunehmen.



Neue Traktionskontrolle

Jeder Aspekt der neuen WR450F ist darauf ausgelegt, dem Fahrer ein höheres Maß an Kontrolle bei unterschiedlichen Bedingungen zu bieten. Die neue Traktionskontrolle ist ein weiteres Beispiel dafür, dass dieses High-Tech Enduro Motorrad mit dem Ziel entwickelt wurde, dass Fahrer aller Leistungsstufen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Mit zwei Unterstützungsstufen sowie einer OFF-Funktion regelt diese elektronische Steuerungstechnologie vorübergehend über die Zündung die Leistung herunter, wenn Schlupf am Hinterrad erkannt wird.



Multifunktionsschalter am Lenker

Über den Multifunktionsschalter an der linken Lenkerseite kann der Fahrer ganz einfach unterschiedliche Einstellungen für das Motor-Mapping und die Traktionskontrolle wählen. Über die Power Tuner-App können persönliche Mappings auf das Motorrad hochgeladen werden. So können die persönlichen Einstellungen „on-the-fly“ ausgewählt werden, um die beste Leistung bei wechselnden Bedingungen zu erzielen.



Komplette Enduro-taugliche Ausstattung

Die WR450F ist komplett Enduro-tauglich und hat ein leichtes 18 Zoll Hinterrad, Enduro-Reifen, Beleuchtung, Instrumente, einen Seitenständer und einen Kühlerlüfter. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks ist mit 7,4 Litern größer als bei der YZ450F und es gibt einen werkzeuglosen Zugang zur Airbox. Ein Motorschutz und ein Enduro-Schalldämpfer vervollständigen die Enduro-Ausstattung.



Technische Highlights

▪ Völlig neuer, stärkerer und leichterer Motor, basierend auf dem Motor der YZ450F

▪ Luftansaugung mit höherem Wirkungsgrad Neue, gefühlvollere Tellerfederkupplung

▪ Leichtes, breit abgestuftes Fünfganggetriebe

▪ Neuer kompakter Aluminiumrahmen

▪ KYB-Federelemente mit kürzerem Federweg für niedrigeren Schwerpunkt

▪ Schlankeres und kompakteres Bodywork für mehr Bewegungsfreiheit des Fahrers

▪ Optimierte Ergonomie

▪ Vereinfachte Power Tuner-App für eine umfassende Kontrolle

▪ Neue Traktionskontrolle

▪ Komplette Enduro-taugliche Ausstattung



WR250F: Motocross-Geschwindigkeit mit All-Terrain-Tauglichkeit

Mit ihrem umgedrehten Zylinderkopf und dem leichten Aluminiumrahmen bietet die WR250F eine ideale Kombination aus nutzbarer Leistung und guter Agilität. Die WR250F wurde auf der Grundlage von Yamahas siegreicher MX2-Renntechnologie entwickelt und ist mit Enduro-spezifischen Merkmalen wie einem breit abgestuften Getriebe, einem überarbeiteten Ansaug- und Auspuffsystem, einem speziellen Mapping und einem Hochleistungs-Kühlsystem ausgestattet.

Mit einem starken und nutzbaren Drehmoment, das jedem Fahrer die Möglichkeit gibt, seine persönliche Bestleistung unter unterschiedlichen Bedingungen zu erzielen, bietet die WR250F Motocross-Geschwindigkeit mit All-Terrain-Tauglichkeit.



Technische Highlights

▪ Leistungsstarker Motor, basierend auf dem Motor der YZ250F

▪ Yamahas innovative Technologie des umgedrehten Zylinderkopfes

▪ Leichter Aluminiumrahmen

▪ Hervorragende KYB-Federelemente

▪ Power Tuner-App

▪ Breit abgestuftes Sechsganggetriebe

▪ Massenzentralisiertes Design

▪ Motorkennfeldschalter mit zwei Modi

▪ Leichtes Multifunktionsdisplay

▪ Entwickelt mit der MX2-Renntechnologie von Yamaha



Verfügbarkeit und Farbe

Die 2024er WR450F und WR250F sind ab Frühjahr 2024 erhältlich. Sie werden in der Farbe Icon Blue angeboten.



Yamaha Originalzubehör

Das Yamaha Originalzubehör bietet eine Kollektion mit Premium-Offroad-Fahrerbekleidung sowie Freizeitkleidung für Erwachsene und Kinder.

Außerdem gibt es eine Reihe hochwertiger GYTR® Performanceteile und -kits zur Steigerung der Rennleistung. Jeder GYTR® Artikel wurde von Yamaha Werksfahrern gründlich getestet und bewertet, bevor er in das Verkaufsprogramm aufgenommen wurde.

Yamaha bietet auch eine vollständige Auswahl an Yamalube Schmiermitteln und Pflegeprodukten an, die intern entwickelt und hergestellt werden, um ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten. Die Kunden können sicher sein, dass jedes Yamaha Originalzubehör mit Premiumqualität und perfekter Passform optimale Leistung bietet.



Motorradbekleidung

Die neueste MX-Kollektion wurde von Yamaha in Zusammenarbeit mit Alpinestars entwickelt und umfasst das komplette Outfit an Jerseys, MX-Hosen, Handschuhen und Offroad-Schutzwesten. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Kollektion mit exklusiven Werksdesigns ist bei offiziellen Yamaha Partnern und im Yamaha Motor Webshop erhältlich.